Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Verstappen na pole, Norris em segundo e Bortoleto é sétimo; veja grid de largada em Abu Dhabi

Última corrida do ano promete grandes emoções no começo da corrida

Redação Motorsport.com
Editado:

Lando Norris dominou os dois primeiros treinos para o GP de Abu Dhabi, com George Russell aparecendo como o mais rápido no TL3, mas foi Max Verstappen que conquistou a última pole position da temporada de 2025 da Fórmula 1.

Leia também:

Lando Norris, que apenas precisa terminar no pódio para se tornar campeão, terminou em segundo, tendo o companheiro de equipe Oscar Piastri logo na sequência.

A grande surpresa foi Gabriel Bortoleto, que voltou a ir para o Q3 e fez uma ótima classificação. O brasileiro larga na sétima posição, enquanto Nico Hulkenberg 'caiu' ainda no Q1.

A situação também é complicada para a Ferrari, que terá Lewis Hamilton apenas em 16°, com Charles Leclerc em quinto, mas reclamando muito da confiabilidade do carro ao longo de toda a sessão.

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

 3

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

 5

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Haas)

 7

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)

 9

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Williams)

 11

  Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

 13

  Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

 15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

 17

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

 19

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Verstappen é POLE em Abu Dhabi e segura as McLarens; Bortoleto P7! Acompanhe debate AO VIVO no Q4
Próximo artigo F1 - Bortoleto explica classificação 'apertada' em Abu Dhabi: 'Depois do Q1 achei que não ia conseguir'

