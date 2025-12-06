F1: Verstappen na pole, Norris em segundo e Bortoleto é sétimo; veja grid de largada em Abu Dhabi
Última corrida do ano promete grandes emoções no começo da corrida
Lando Norris dominou os dois primeiros treinos para o GP de Abu Dhabi, com George Russell aparecendo como o mais rápido no TL3, mas foi Max Verstappen que conquistou a última pole position da temporada de 2025 da Fórmula 1.
Lando Norris, que apenas precisa terminar no pódio para se tornar campeão, terminou em segundo, tendo o companheiro de equipe Oscar Piastri logo na sequência.
A grande surpresa foi Gabriel Bortoleto, que voltou a ir para o Q3 e fez uma ótima classificação. O brasileiro larga na sétima posição, enquanto Nico Hulkenberg 'caiu' ainda no Q1.
A situação também é complicada para a Ferrari, que terá Lewis Hamilton apenas em 16°, com Charles Leclerc em quinto, mas reclamando muito da confiabilidade do carro ao longo de toda a sessão.
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
George Russell
|3
|
Oscar Piastri
|
6
|
Fernando Alonso
|5
|
Charles Leclerc
|
8
|
Esteban Ocon
|7
|
Gabriel Bortoleto
|
10
|
Yuki Tsunoda
|9
|
Isack Hadjar
|
12
|
Carlos Sainz
|11
|
Oliver Bearman
|
14
|
Kimi Antonelli
|13
|
Liam Lawson
|
16
|
Lewis Hamilton
|15
|
Lance Stroll
|
18
|
Nico Hülkenberg
|17
|
Alexander Albon
|
20
|
Franco Colapinto
|19
|
Pierre Gasly
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários