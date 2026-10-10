F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Após vencer a sprint em Marina Bay na manhã deste sábado, Max Verstappen garantiu a pole para o GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês da Red Bull irá largar a frente da dupla da Ferrari, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

Líder do campeonato, Kimi Antonelli sairá da quarta colocação, seguido por Lando Norris, completando então o top cinco. Vice-líder, George Russell terminou o sábado com o sexto melhor tempo, porém, terá que pagar punição por trocas no carro e largará do fundo do grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não tem tido um fim de semana fácil e foi eliminado no Q2 após ter ficado apenas com o 15º tempo, No entanto, devido a penalidade de George Russell, ganha uma posição e sairá no domingo como 14º.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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