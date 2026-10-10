F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

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Charles Leclerc e Lewis Hamilton completam top três em Marina Bay

Redação Motorsport.com
Publicado:

Após vencer a sprint em Marina Bay na manhã deste sábado, Max Verstappen garantiu a pole para o GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês da Red Bull irá largar a frente da dupla da Ferrari, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. 

Leia também:

Líder do campeonato, Kimi Antonelli sairá da quarta colocação, seguido por Lando Norris, completando então o top cinco. Vice-líder, George Russell terminou o sábado com o sexto melhor tempo, porém, terá que pagar punição por trocas no carro e largará do fundo do grid. 

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não tem tido um fim de semana fácil e foi eliminado no Q2 após ter ficado apenas com o 15º tempo, No entanto, devido a penalidade de George Russell, ganha uma posição e sairá no domingo como 14º. 

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.373

   194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.054

1'31.427

   194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.123

1'31.496

   193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.189

1'31.562

   193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.339

1'31.712

   193.401
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.487

1'31.860

   193.089
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.852

1'32.225

   192.325
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.996

1'32.369

   192.025
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.408

1'32.781

   191.172
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.411

1'32.784

   191.166
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.535

1'32.908

   190.911
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.950

1'33.323

   190.062
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.153

1'33.526

   189.649
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.285

1'33.658

   189.382
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.414

1'33.787

   189.122
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.850

1'34.223

   188.247
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.916

1'34.289

   188.115
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+3.573

1'34.946

   186.813
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.750

1'35.123

   186.465
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+4.611

1'35.984

   184.793
21 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

 

    
22 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.374

1'31.747

   193.327
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Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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