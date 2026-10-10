F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura
Charles Leclerc e Lewis Hamilton completam top três em Marina Bay
Após vencer a sprint em Marina Bay na manhã deste sábado, Max Verstappen garantiu a pole para o GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês da Red Bull irá largar a frente da dupla da Ferrari, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.
Líder do campeonato, Kimi Antonelli sairá da quarta colocação, seguido por Lando Norris, completando então o top cinco. Vice-líder, George Russell terminou o sábado com o sexto melhor tempo, porém, terá que pagar punição por trocas no carro e largará do fundo do grid.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não tem tido um fim de semana fácil e foi eliminado no Q2 após ter ficado apenas com o 15º tempo, No entanto, devido a penalidade de George Russell, ganha uma posição e sairá no domingo como 14º.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'31.373
|194.118
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.054
1'31.427
|194.003
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.123
1'31.496
|193.857
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.189
1'31.562
|193.717
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.339
1'31.712
|193.401
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.487
1'31.860
|193.089
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.852
1'32.225
|192.325
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.996
1'32.369
|192.025
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.408
1'32.781
|191.172
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.411
1'32.784
|191.166
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.535
1'32.908
|190.911
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.950
1'33.323
|190.062
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.153
1'33.526
|189.649
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.285
1'33.658
|189.382
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.414
1'33.787
|189.122
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.850
1'34.223
|188.247
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.916
1'34.289
|188.115
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.573
1'34.946
|186.813
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.750
1'35.123
|186.465
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.611
1'35.984
|184.793
|21
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
|22
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.374
1'31.747
|193.327
|Ver resultados completos
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura
F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.