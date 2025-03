Em meio aos rumores levantados pela imprensa holandesa de que Liam Lawson seria substituído por Yuki Tsunoda já no GP do Japão da Fórmula 1, uma voz se mostrou contrária à troca de pilotos na Red Bull: o tetracampeão Max Verstappen.

Tal troca, depois de críticas ao desempenho do neozelandês nas duas primeiras etapas da temporada 2024, teria deixado Verstappen insatisfeito com a forma como a Red Bull está gerenciando o processo, de acordo com o jornal De Telegraaf.

A reportagem do país europeu afirma: "Pode-se imaginar como Verstappen se sentiu em relação à decisão da gerência da Red Bull de descartar Liam Lawson em favor de Yuki Tsunoda após apenas duas corridas".

"O piloto de Limburg [Verstappen] também discorda da decisão da gerência da equipe de intervir tão cedo".

A Red Bull, que não teve o início de temporada que gostaria, está enfrentando dificuldades não apenas com Lawson, mas também com a enorme vantagem de velocidade da McLaren.

