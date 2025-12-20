F1: Verstappen "não concordou com demissão" de Lawson da Red Bull

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Kart
Kart
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona
Fórmula 1

F1: Verstappen "não concordou com demissão" de Lawson da Red Bull

Tetracampeão defendeu que apenas duas corridas é pouco tempo para a adaptação de um piloto

Basile Davoine
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

No espaço de tempo de um ano, Max Verstappen teve três companheiros de equipe na Fórmula 1, com Liam Lawson tendo menos de três corridas para mostrar seu potencial na Red Bull. O neozelandês foi tirado do segundo assento de Milton Keynes no GP do Japão e, desde então, o parceiro do tetracampeão se tornou Yuki Tsunoda.

Leia também:

Após o fim da temporada, Verstappen revelou ao público pela primeira vez que não concordou com o 'rebaixamento' de Lawson após apenas duas etapas.

"Duas corridas para um companheiro de equipe, eu não concordei com isso na época", revelou o holandês em uma longa entrevista transmitida pela Viaplay.

"Porque, no fim das contas, você está arruinando a chance de alguém em uma equipe de ponta. Tenho que dizer que Liam se recuperou bem na Racing Bulls. Porque ele também poderia ter dito a si mesmo: 'esqueça, não me importo mais'. Mas duas corridas é muito cedo para fazer uma escolha. No final, Yuki subiu. E isso só mostra como foi complicado".

Embora Sergio Pérez tenha se mantido por muito tempo, conseguindo até mesmo vencer cinco corridas, sua descida ao abismo em 2024 não foi um acidente ou o fim de um ciclo. Pelo contrário, as dificuldades enfrentadas em seu lugar por seus sucessores demonstraram que o segundo assento da Red Bull estava se tornando incompreensivelmente difícil de domar.

"Os seus companheiros de equipe começaram adotando a mesma configuração do seu carro?", foi a pergunta feita ao tetracampeão.

"Eles tentam, mas cada piloto sempre tem seu próprio estilo", responde o tetracampeão mundial. "Talvez Yuki sempre pilote com um pouco mais com saída de frente. Mas, em algum momento, ele ainda está indo na mesma direção".

Lawson n'a tenu que deux Grands Prix dans la RB21.

Lawson durou apenas dois Grandes Prêmios com o RB21.

Foto de: Red Bull Racing

Por outro lado, o holandês confessa que capta "pouco" dos dados do outro lado da garagem, e aponta outros aspectos para tentar explicar a situação 

"A diferença também é a maneira como você constrói um fim de semana e a maneira como você trabalha com seu engenheiro. Porque realmente tudo se resume aos detalhes. Em Abu Dhabi, do TL1 ao TL3, eu não estava totalmente satisfeito. E, no final, com mudanças muito pequenas, conseguimos dois décimos. Mas esses dois décimos são enormes".

Verstappen opina sobre não definir piloto número 1

Verstappen sabe que sua liderança na Red Bull nunca esteve em dúvida, tendo conquistado o título quatro anos seguidos antes de ser destituído por apenas dois pontos por Lando Norris.

A reviravolta dos acontecimentos nas últimas temporadas nunca colocou sua equipe em uma situação como a que a McLaren enfrentou com Norris e Oscar Piastri, mas o holandês tem uma opinião clara sobre o assunto. 

"Se eu fosse chefe de equipe, eu claramente colocaria um número 1 e um número 2", diz ele. "Mas, obviamente, um número 2 que ainda possa marcar pontos suficientes para disputar o campeonato de construtores".

Perguntado sobre a perspectiva de formar uma equipe com o piloto francês Isack Hadjar daqui para frente, ele acredita que a situação será "muito diferente" em 2026, o ano da revolução regulatória.

"A esse respeito, acho que é o momento certo para ser promovido [na Red Bull]".

Entrevista de Laurens Stade

NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally

Ouça versão áudio do Podcast

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: FIA se pronuncia sobre suposto 'truque' dos motores Mercedes e Red Bull

Principais comentários
Mais de
Basile Davoine
F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão

F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão
F1: Verstappen admite que "sente pena" de Hamilton após ano ruim com a Ferrari

F1: Verstappen admite que "sente pena" de Hamilton após ano ruim com a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen admite que "sente pena" de Hamilton após ano ruim com a Ferrari
F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko

F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher

Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher

Indy
Indy
Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher
Entenda tudo sobre o teste de Verstappen com Mercedes em Estoril

Entenda tudo sobre o teste de Verstappen com Mercedes em Estoril

Geral
Geral
Entenda tudo sobre o teste de Verstappen com Mercedes em Estoril
F1 - A metamorfose de Verstappen: de bad boy a 'pai dos novatos', como Bortoleto

F1 - A metamorfose de Verstappen: de bad boy a 'pai dos novatos', como Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - A metamorfose de Verstappen: de bad boy a 'pai dos novatos', como Bortoleto
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Chefe da Red Bull 'manda a real' sobre motores da equipe em 2026

F1: Chefe da Red Bull 'manda a real' sobre motores da equipe em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da Red Bull 'manda a real' sobre motores da equipe em 2026
F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"

F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026

F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026

Últimas notícias

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros