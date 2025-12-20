F1: Verstappen "não concordou com demissão" de Lawson da Red Bull

No espaço de tempo de um ano, Max Verstappen teve três companheiros de equipe na Fórmula 1, com Liam Lawson tendo menos de três corridas para mostrar seu potencial na Red Bull. O neozelandês foi tirado do segundo assento de Milton Keynes no GP do Japão e, desde então, o parceiro do tetracampeão se tornou Yuki Tsunoda.

Após o fim da temporada, Verstappen revelou ao público pela primeira vez que não concordou com o 'rebaixamento' de Lawson após apenas duas etapas.

"Duas corridas para um companheiro de equipe, eu não concordei com isso na época", revelou o holandês em uma longa entrevista transmitida pela Viaplay.

"Porque, no fim das contas, você está arruinando a chance de alguém em uma equipe de ponta. Tenho que dizer que Liam se recuperou bem na Racing Bulls. Porque ele também poderia ter dito a si mesmo: 'esqueça, não me importo mais'. Mas duas corridas é muito cedo para fazer uma escolha. No final, Yuki subiu. E isso só mostra como foi complicado".

Embora Sergio Pérez tenha se mantido por muito tempo, conseguindo até mesmo vencer cinco corridas, sua descida ao abismo em 2024 não foi um acidente ou o fim de um ciclo. Pelo contrário, as dificuldades enfrentadas em seu lugar por seus sucessores demonstraram que o segundo assento da Red Bull estava se tornando incompreensivelmente difícil de domar.

"Os seus companheiros de equipe começaram adotando a mesma configuração do seu carro?", foi a pergunta feita ao tetracampeão.

"Eles tentam, mas cada piloto sempre tem seu próprio estilo", responde o tetracampeão mundial. "Talvez Yuki sempre pilote com um pouco mais com saída de frente. Mas, em algum momento, ele ainda está indo na mesma direção".

Por outro lado, o holandês confessa que capta "pouco" dos dados do outro lado da garagem, e aponta outros aspectos para tentar explicar a situação

"A diferença também é a maneira como você constrói um fim de semana e a maneira como você trabalha com seu engenheiro. Porque realmente tudo se resume aos detalhes. Em Abu Dhabi, do TL1 ao TL3, eu não estava totalmente satisfeito. E, no final, com mudanças muito pequenas, conseguimos dois décimos. Mas esses dois décimos são enormes".

Verstappen opina sobre não definir piloto número 1

Verstappen sabe que sua liderança na Red Bull nunca esteve em dúvida, tendo conquistado o título quatro anos seguidos antes de ser destituído por apenas dois pontos por Lando Norris.

A reviravolta dos acontecimentos nas últimas temporadas nunca colocou sua equipe em uma situação como a que a McLaren enfrentou com Norris e Oscar Piastri, mas o holandês tem uma opinião clara sobre o assunto.

"Se eu fosse chefe de equipe, eu claramente colocaria um número 1 e um número 2", diz ele. "Mas, obviamente, um número 2 que ainda possa marcar pontos suficientes para disputar o campeonato de construtores".

Perguntado sobre a perspectiva de formar uma equipe com o piloto francês Isack Hadjar daqui para frente, ele acredita que a situação será "muito diferente" em 2026, o ano da revolução regulatória.

"A esse respeito, acho que é o momento certo para ser promovido [na Red Bull]".

