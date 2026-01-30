Max Verstappen afirmou que “ainda há bastante trabalho a fazer” em seu novo carro, o RB22. O monoposto será o primeiro a ter uma unidade de potência própria da Red Bull, fabricada em conjunto com a Ford para a temporada de 2026 da Fórmula 1.

A F1 organizou um teste privado de cinco dias em Barcelona esta semana, onde todas as 11 equipes tiveram no máximo três dias de testes antes da grande mudança no regulamento desta temporada. No entanto, além do novo conjunto de regras, a Red Bull fará sua estreia como fornecedora de unidades de potência, 21 anos após a entrada de sua equipe na F1, o que é um grande empreendimento.

Por esse motivo, apesar de contar com o tetracampeão e vice-campeão do ano passado, o time austríaco não entra em 2026 como favorito. O holandês praticamente não teve nenhuma sessão adequada em Barcelona até esta sexta-feira, pois a Red Bull dedicou toda a segunda-feira a Isack Hadjar. Verstappen saiu do pitlane na terça-feira de manhã, mas as condições estavam instáveis, limitando assim o tempo de pista.

À tarde, Hadjar sofreu um acidente e a equipe austríaca só voltou no último dia, quando Verstappen completou 118 voltas, encerrando uma semana sólida, mas não perfeita.

“Ainda é um trabalho em andamento, mas acho que começamos muito bem com essas coisas”, disse Verstappen à F1. “Ainda é uma fórmula muito complicada para todos, ainda há bastante trabalho a ser feito, mas isso é normal".

