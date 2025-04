Apesar de uma pole position muito celebrada, o tetracampeão Max Verstappen não acredita ter condições de segurar Oscar Piastri durante o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 deste domingo.

A Red Bull do atual campeão bateu a McLaren do australiano por apenas 0s010, surpreedendo o paddock após os carros da equipe britânica dominarem as sessões iniciais do fim de semana. E enquanto Piastri larga ao seu lado na primeira fila, Lando Norris terá o desafio de sair da 10ª posição, após um acidente no Q3.

Em comparação com o desastroso GP do Bahrein no último fim de semana, a Red Bull encontrou uma melhor direção de ajustes para o RB21 para as curvas de alta velocidade de Jeddah. O asfalto mais liso do circuito saudita também mudou o cenário.

Mas a McLaren ainda parece ter o melhor pacote nas simulações de corrida, graças ao seu gerenciamento superior dos pneus traseiros, o que levou Verstappen a falar sobre suas chances de converter a pole em sua 65ª vitória na carreira.

"Até agora, não estou muito confiante, para ser honesto", disse Verstappen. "Minhas simulações não foram muito boas em comparação com Oscar ou Lando. Vou dar tudo de mim, com certeza. Será que isso significa que tenho o suficiente? Não sei. O carro definitivamente deu um passo à frente em relação ao que estávamos testando na sexta-feira, então espero que isso também ajude a vida útil dos pneus. Vou tentar".

Curiosamente, a principal preocupação de Verstappen é como a Red Bull conseguirá manter os pneus sob controle. Ele não andou com o composto duro, que a Pirelli acredita ser o melhor para a corrida.

"Não acho que será suficiente para ser super competitivo, especialmente no médio", explicou ele. "Não sei sobre o duro, ainda não o usei. Isso só mostra que, quando fica um pouco mais quente, como no TL3, é onde realmente estamos sofrendo. Na corrida, você se estabiliza com uma temperatura alta, e é aí que, em geral, a maioria das equipes tem mais dificuldades".

Piastri acredita em suas chances de conquistar a terceira vitória da temporada e espera que seja mais fácil ultrapassar do que no GP do Japão em Suzuka, onde as duas McLarens ficaram presas atrás de Verstappen durante toda a corrida, apesar de serem mais rápidas.

"Acho que temos um bom ritmo. A Red Bull e Max certamente parecem mais competitivos aqui do que na semana passada", disse o australiano. "Suzuka não tem um traçado completamente diferente de um lugar como este, com muitas curvas de alta velocidade, então faz sentido, pelo menos para mim, que eles estejam um pouco mais competitivos, e veremos se isso se traduzirá na corrida de amanhã".

"Estou confiante no que temos. Há muitas zonas de DRS por aqui, o que é uma boa diferença em relação a Suzuka. Então, vamos ver se conseguimos fazer algum progresso".

