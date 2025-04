Um Max Verstappen desanimado disse que a classificação do GP do Bahrein mostra que ele está apenas "participando" do campeonato mundial de Fórmula 1 deste ano, em vez de lutar pelo título.

Verstappen terminou em um modesto sétimo lugar na classificação, depois de ter passado para o Q3 ao lado do companheiro japonês Yuki Tsunoda, com o holandês reclamando da falta de aderência e de problemas nos freios do carro RB21 -- o nipônico, por sua vez, larga em 10º.

Esse é o resultado que o tetracampeão mundial já temia, depois de alertar na sexta-feira que a Red Bull não estava nem perto do ritmo da McLaren, com Verstappen acabando por perder 0,582s para o pole position Oscar Piastri, da Austrália.

Falando à mídia holandesa após a sessão, incluindo o Motorsport.com, Verstappen pareceu pessimista em relação às suas chances de título mundial apenas uma semana depois de conquistar uma impressionante vitória no Japão.

"A McLaren não é minha rival no momento. Estou apenas participando deste campeonato mundial", disse Verstappen.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre se ele queria dizer que não se vê competindo pelo título, ele respondeu: "Não, não vejo."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Na corrida de Suzuka, Verstappen conseguiu a pole com uma volta de qualificação mágica, enquanto as McLarens 'escorregavam', e ficou em posição de controlar a corrida. Mas no circuito de alta degradação e alta temperatura de Sakhir, o tetracampeão mundial acha que não há como a Red Bull e suas deficiências se esconderem.

"Se você observar a diferença para a McLaren, não estou surpreso", explicou Max. "Já havia dito à equipe durante o teste aqui que a diferença era de meio segundo e isso foi comprovado, então eu estava certo a esse respeito. Se olharmos para toda a temporada, acho que nunca tivemos uma chance".

"Se os outros cometem erros, como na classificação de Suzuka, então podemos estar à frente. Em Suzuka, ultrapassar era impossível, mas nem sempre é o caso", seguiu o piloto da Red Bull Racing.

Assim como no Japão, a Red Bull virou o carro de cabeça para baixo durante a noite para obter mais desempenho, mas Verstappen não acha que a equipe poderia ter feito mais alguma coisa para chegar mais alto no grid barenita.

"Tentamos tudo o que podíamos no carro e nada funcionou, então esse não é o problema", disse o tetracampeão da F1. "Se eu tivesse que fazer a classificação novamente, não tenho ideia do que mais poderíamos ter mudado. Tentamos tudo o que faz sentido nesta pista."

Max disse o que pensa sobre subir na corrida: "Lando [Norris] normalmente só piloto para a frente, com a velocidade que eles têm. É claro que há um Alpine [de Pierre Gasly] que pode largar atrás, mas, fora isso, será difícil subir porque nosso ritmo é parecido. Farei o meu melhor, mas não sei se será suficiente para um pódio ou sexto".

