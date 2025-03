Pela primeira vez desde 2019, a temporada de Fórmula 1 começará em Melbourne. Muita coisa mudou no espaço de cinco anos. A Mercedes dominava naquela época, mas Max Verstappen agora conquistou quatro títulos mundiais consecutivos.

Durante a apresentação da temporada da Viaplay, Verstappen já indicava em resposta a uma pergunta do Motorsport.com que atualmente há apenas 'uma equipe' que pode tentar ambos os títulos mundiais (a McLaren) e que o holandês não espera imediatamente poder tentar a vitória na Austrália.

"Estou bastante positivo sobre isso e estamos tentando fazer o nosso melhor, mas só descobriremos mais neste fim de semana”, disse Verstappen. “Não há muito a dizer no momento. Com base nos dias de teste, encontramos mais algumas coisas para trabalhar e continuaremos a fazer isso."

Isso torna sua conclusão dupla: o RB21 é melhor que o RB20, mas não é o mais rápido do grid. "O carro é obviamente uma melhoria em relação ao ano passado, mas ainda há coisas que queremos resolver. Este é um circuito muito diferente do Bahrein, então o carro também vai se sentir diferente aqui. Estamos apenas indo passo a passo."

Essas últimas palavras tornam difícil para Verstappen estimar se esta pode realmente ser uma temporada de F1 emocionante, tensa com várias equipes na frente, em outras palavras, o cenário que os fãs neutros estão esperando.

“É impossível saber no momento”, respondeu o atual campeão. "Não somos os mais rápidos no momento, mas a temporada é longa. Se você tivesse me feito essa pergunta no ano passado em Melbourne e depois novamente no final da temporada, o quadro teria sido completamente diferente nas duas vezes. Na F1, as coisas sempre podem mudar muito rápido",

Quando perguntado pela mídia inglesa se esta será sua defesa de título mais difícil até agora, Verstappen ri: "Você me faz pensar em coisas nas quais eu não estou pensando de jeito nenhum. É impossível dizer algo assim agora. É muito mais relaxante simplesmente entrar na temporada, confiar nas pessoas ao seu redor e trabalhar a partir daí. Você só tem que trabalhar duro dentro e fora da pista, resolver coisas que você não gosta no carro, dar tudo de si e tentar minimizar os erros. É basicamente isso."

Se a McLaren realmente tiver vantagem com base na velocidade pura, uma previsão de chuva ou tempestade ainda pode ser uma tábua de salvação, mas Verstappen não se importa muito com isso antecipadamente.

"Acho que um fim de semana seco é um pouco mais divertido para os fãs, mas se chover, tudo bem também. Não sei no momento como iremos nos sair tanto no seco quanto na chuva, então é um pouco difícil estimar."

