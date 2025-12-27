Todas as categorias

Fórmula 1

F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"

Holandês falou sobre a nova fase de sua vida, após o nascimento da filha no primeiro semestre

Rahied Ishaak
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

É um velho clichê do automobilismo: "ter um filho custa três décimos por volta". Mas, após uma das melhores temporadas de sua carreira, o tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, passa a discordar veemente sobre isso.

Leia também:

Em 2025, o holandês viu o nascimento de sua primeira filha, Lily, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet. Mas, apesar o clichê, viu sua temporada melhorar exponencialmente após tornar-se pai, graças à melhora do carro da Red Bull na segunda metade da temporada.

E em entrevista à emissora holandesa ViaPlay, Verstappen negou que Lily tenha impactado sua performance na pista.

"Não. Na pista acho que não", disse. "Felizmente, acho que ela não me deixou mais lento. Normalmente, as pessoas dizem isso, mas comigo isso é uma espécie de gatilho. Então eu penso: bem, vou mostrar que não é bem assim".

A chegada da filha Lily, por outro lado, mudou Verstappen em relação à pista.

"Sim, acho que me tornei um pouco mais relaxado", diz o piloto da Red Bull. "É importante passar um tempo com a família e ficar em casa o maior tempo possível. É claro que os resultados são importantes em sua vida, mas o mais importante é ser feliz em particular e ver o pequeno crescer. É divertido, eu gosto muito", diz Verstappen sobre a paternidade.

Ficar muito tempo em casa não é fácil, com 24 corridas de F1 por ano. "E, é claro, há as questões de marketing. Acho que de qualquer forma... Não sou muito ligado nisso", disse Verstappen. "É claro que você também tenta fazer com que eles viajem com você em determinados momentos e passem algum tempo com eles à noite durante os fins de semana de corrida".

Verstappen comemorou seu 28º aniversário este ano, o que, em teoria, significa que ele ainda tem um longo futuro pela frente na F1. Em comparação, Fernando Alonso e Lewis Hamilton já têm mais de 40 anos. O holandês, no entanto, não se sente preparado para uma carreira tão longa.

"Não me vejo pilotando na F1 até os 44 anos, especialmente com 24 corridas", diz ele. Quando perguntado se continuar até os 34 anos de idade já é muito tempo para ele, a resposta de Verstappen é clara: "Sim".

Mudança de casa

Verstappen mudou-se recentemente com sua família, mas não interferiu muito na decoração da nova casa. "Eu tenho meu próprio quarto, onde tenho meus simuladores e outras coisas. É uma espécie de minha 'caverna', sim. Tenho estado ocupado com isso, mas um pouco menos com o resto", diz ele. "Kelly realmente fez a maior parte do trabalho. Também tivemos ajuda, é claro, incluindo bons arquitetos".

"Eu mesmo sou um pouco menos exigente", diz Verstappen com sinceridade. "Se você me mostrar todas essas cores... Então não vou ficar pensando, 'oh, não'. Não, não vou fazer isso por uma hora. Não tenho paciência para isso, de fato. Contanto que eu tenha uma boa cama e um bom chuveiro. E também uma boa internet e uma boa televisão, sim".

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

