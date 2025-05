F1 - Verstappen: "Nunca disse que a McLaren foi contra as regras"

Um dos tópicos mais comentados antes do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 foi o inovador sistema de resfriamento da McLaren. Algumas das soluções técnicas usadas no carro de Oscar Piastri e Lando Norris atraíram a atenção das equipes rivais e a FIA submeteu o carro da equipe papaia a uma inspeção técnica detalhada.

Nessas inspeções do carro de Piastri, a Federação examinou particularmente todas as peças de carbono no conjunto da roda, aletas, dutos de ar e dispositivos de resfriamento do freio. Essas averiguações foram baseadas nos artigos 3.13 e 1.15 do manual de regras técnicas, os quais contém restrições técnicas sobre peças de carbono no conjunto da roda e proíbem estritamente o uso de sistemas de resfriamento líquido nos freios.

O motivo dessas inspeções técnicas foram as alegações surgidas nos últimos dias de que a McLaren poderia estar usando um material especial no sistema de freios, que mudaria de sólido para líquido com o calor.

Segundo essas teorias, a McLaren poderia estar obtendo uma vantagem ilegal ao usar uma substância que se transforma em líquido para resfriar os freios. No entanto, a FIA declarou oficialmente que não encontrou nenhum sistema ilegal desse tipo e que o carro está totalmente dentro das regras. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, também fez uma declaração sobre o assunto.

"Eu nunca disse que a McLaren foi contra as regras", disse o holandês. "Eles obviamente encontraram uma solução muito inteligente. Você tem que parabenizá-los."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto: Pool de conteúdo da Red Bull

