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F1 - Verstappen: "O maior prêmio da minha vida é minha filha"

Tetracampeão é pai de Lily, de um ano e três meses

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Com quatro títulos mundiais e 71 vitórias em GPs, Max Verstappen conquistou praticamente todos os sucessos possíveis na Fórmula 1, mas afirmou que a felicidade que o espera em casa é muito maior do que os troféus que conquistou na pista. 

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Questionado sobre qual é o maior prêmio da sua vida, Verstappen respondeu ao Formule1.nl: "Para mim, a coisa mais bonita e mais importante é a pequena que me espera em casa. Nossa filha Lily é meu maior prêmio. A família é, de longe, a coisa mais importante para mim". 

Filha de Verstapen com a parceira Kelly Piquet, Lily nasceu em abril do ano passado. Com um ano e três meses, ela faz com que as despedidas do tetracampeão para ir competir se tornem cada vez mais difíceis. 

"Agora realmente comecei a sentir isso. Por exemplo, quando vinha para a Hungria, no momento em que saí de casa e entrei no elevador, minha filha estava parada em frente a porta. Depois as portas se fecharam e não é uma sensação nada agradável", contou.

 

"Ela tinha acabado de acordar. Eu a tinha tirado da cama, a abracei e então tive que ir. Os momentos em que você precisa se separar nunca são fáceis. Quando eu era pequeno, também passava pelas mesmas coisas quando meu pai saía de casa. Eu chorava. Para o meu pai, esses momentos também eram sempre difíceis". 

"Este é um período que faz parte da vida. Em algum momento tudo vai se inverter e ela não vai mais querer saber de mim. Depois vai dizer: 'Pai, por favor, vá'", concluiu. 

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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