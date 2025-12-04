O atual campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen afirmOU que não teria problema se a McLaren jogasse o jogo de equipe para impedir que ele conquiste seu quinto título consecutivo, porque "o que importa é o troféu".

Verstappen enfrenta uma desvantagem de 12 pontos para o líder do campeonato Lando Norris na etapa final da temporada no Circuito de Yas Marina, com Oscar Piastri quatro pontos atrás do holandês.

Isso significa que, em caso de vitória de Verstappen, Norris só precisaria de um pódio para garantir seu primeiro título mundial. Mas, com as diferenças entre as equipes previstas para serem pequenas em Yas Marina, isso abre a possibilidade de Lando precisar da ajuda do companheiro de equipe Piastri caso esteja em quarto lugar ou pior nas etapas finais da corrida de domingo.

Embora a dupla da McLaren tenha dito que o assunto ainda não foi discutido dentro da escuderia de Woking, ainda se espera que – se necessário – Piastri provavelmente ajudará seu companheiro de equipe durante a corrida assim que ele próprio não tiver mais chances reais de título.

Verstappen, que tem enfrentado principalmente os dois carros da McLaren sozinho, dado o desempenho abaixo do esperado do companheiro Yuki Tsunoda, disse que não teria problemas se a equipe britânica decidisse jogar o 'jogo de equipe' para negar a ele o quinto título mundial.

Lando Norris tem uma vantagem de 12 pontos na disputa pelo título da Fórmula 1 Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Quer dizer, é sempre melhor do que não ganhar nada", disse Verstappen à imprensa holandesa em Abu Dhabi, incluindo a edição o Motorsport.com Holanda. "Quando você estiver em casa daqui a 20 anos, ainda terá aquele troféu na estante. É isso que importa".

Questionado se acredita na afirmação de Norris de que ele não será quem pedirá ordens de equipe no domingo e se Piastri vai colaborar, o holandês respondeu: "Vamos ver! É impossível prever isso com antecedência. Não posso ler a cabeça do [Oscar] depois de tudo que aconteceu nesta temporada, então realmente não sei".

Tudo isso pressupõe que Verstappen fará sua parte vencendo a corrida, uma possibilidade da qual ele não está muito convencido, dado o domínio da McLaren no Catar, onde desperdiçou uma vitória certa para Piastri e um pódio para Norris por causa de uma estratégia equivocada.

"Não acho que estou dizendo nada estranho quando digo que eles tiveram o melhor carro," explicou Verstappen. "E acho que este também será um bom circuito para eles. Só temos que tentar tirar o máximo do nosso carro. Isso é tudo o que podemos fazer, e depois temos que torcer para estarmos perto o suficiente".

