Max Verstappen estava com a pole position do GP do Canadá em suas mãos, mas, depois do cronômetro zerar, George Russell, da Mercedes, marcou o melhor tempo e tomou a primeira posição da largada de domingo. O tetracampeão da Fórmula 1 analisou a sua performance durante o treino classificatório de Montreal.

Após o Q3, o holandês da Red Bull avaliou o próprio desempenho: "Sim, acho que me senti muito bem durante todo o fim de semana. Na verdade, o carro estava em uma boa janela. Quero dizer, essa pista é muito legal. Parece um pouco com um grande kart nas curvas. E depois, é claro, temos as longas retas, com frenagem pesada. Você precisa ser bastante eficiente nas retas, o que, em geral, acho que somos".

"No geral, estou muito feliz com a classificação. Acho que o carro estava, mais uma vez, funcionando muito bem. Depois, é claro, a escolha difícil foi a dos pneus, qual deles usar. Mas acho que fizemos a coisa certa".

Ao ser perguntado sobre a posição de largada no domingo, Verstappen disse: "Você só começa um pouco mais à frente. Mas está tudo bem. Quero dizer, veremos o que podemos fazer amanhã. Já estou muito feliz com o que conseguimos hoje, por estarmos na primeira fila. E espero que amanhã possamos fazer uma corrida sólida. Bem, divirtam-se amanhã".

