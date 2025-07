Chefão da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff insiste que quer a dupla de pilotos para 2026 definida até a retomada da temporada 2025 após as férias de verão europeu, em agosto.

Com George Russell e Andrea Kimi Antonelli ainda sem contrato para a próxima temporada, a Mercedes pode se sentir tentada a procurar outro piloto antes da introdução dos novos regulamentos.

O campeão mundial Max Verstappen continua sendo o favorito de Wolff, que flertou com a ideia de trazer o holandês este ano, antes de optar por dar uma chance ao estreante Antonelli, que tem impressionado em alguns momentos até agora.

Russell venceu o GP do Canadá e tem sido um incômodo para as McLarens, apesar do desempenho da Mercedes ter sido ditado pelo clima – com as condições mais quentes prejudicando as Flechas de Prata.

Ao longo do fim de semana do GP da Áustria, Wolff e Russell falaram sobre a Mercedes negociar com Verstappen – mesmo que o cartola tenha dito que havia "pouca probabilidade" de contratar o piloto da Red Bull para o próximo ano.

Apesar de fazer todos os comentários positivos sobre Russell e Antonelli, Wolff ainda não se comprometeu totalmente com a dupla para 2026. No entanto, ele disse após a corrida na Áustria, onde Russell terminou em um distante quinto lugar e Antonelli abandonou após bater em Verstappen na primeira volta, que quer a situação resolvida entre o GP da Hungria, em 3 de agosto, e o retorno à ação no GP da Holanda, quatro semanas depois.

"Você precisa ser respeitoso com as partes interessadas em todo esse processo. A organização, os pilotos, todos. Você precisa entender o caminho a seguir", disse o chefe das Flechas de Prata sobre a tomada de decisão sobre os pilotos.

"E eu não quero ser sádico em deixar um piloto esperando ou não tomar nenhuma decisão quando deveria ser tomada. Então, sinto que estamos em um bom momento. Estamos em junho", seguiu o austríaco.

"Obviamente, há muitas discussões em andamento. E tenho sido aberto e transparente sobre isso. E em um determinado momento nos próximos meses – até as férias de verão – precisamos saber. Até as férias de verão, tudo estará pronto", crava Toto.

Indagado sobre se a definição seria antes ou depois das férias de verão, Wolff acrescentou com um sorriso: “Talvez no meio do caminho...”.

