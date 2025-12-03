F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site
Italiano sofreu com onda de mensagens odiosas após comentários de Helmut Marko
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Peter Fox
A volta final do GP do Catar pode ter sido decisiva para o campeonato de 2025 da Fórmula 1, especialmente após Lando Norris ter ultrapassado Kimi Antonelli pela quarta colocação. Conselheiro da Red Bull, Helmut Marko disse depois da corrida que o italiano havia deixado o britânico passar, o que ajudou a desencadear uma onda de ódio contra Antonelli nas redes sociais.
Na segunda-feira seguinte, a equipe austríaca compartilhou um comunicado em seus perfis oficiais dizendo que "comentários feitos após o GP do Catar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, deixou deliberadamente que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos". O time então pediu desculpas que esse tipo de fala tenha ocasionado uma onda de ódio contra o italiano.
Segundo informações do site FUno Analise Técnica, Max Verstappen exigiu da Red Bull um pedido público de desculpas a Antoelli, o que foi feito com a postagem da segunda-feira. Em entrevista ao F1Insider, Marko também se desculpou, dizendo que "revendo as imagens pela segunda vez, posso dizer que foi um erro. Lamento que Antonelli tenha recebido críticas online. Para deixar claro, ele não deixou Norris passar intencionalmente".
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site
F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários