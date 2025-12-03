Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Italiano sofreu com onda de mensagens odiosas após comentários de Helmut Marko

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Peter Fox

A volta final do GP do Catar pode ter sido decisiva para o campeonato de 2025 da Fórmula 1, especialmente após Lando Norris ter ultrapassado Kimi Antonelli pela quarta colocação. Conselheiro da Red Bull, Helmut Marko disse depois da corrida que o italiano havia deixado o britânico passar, o que ajudou a desencadear uma onda de ódio contra Antonelli nas redes sociais. 

Na segunda-feira seguinte, a equipe austríaca compartilhou um comunicado em seus perfis oficiais dizendo que "comentários feitos após o GP do Catar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, deixou deliberadamente que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos". O time então pediu desculpas que esse tipo de fala tenha ocasionado uma onda de ódio contra o italiano. 

 

Segundo informações do site FUno Analise Técnica, Max Verstappen exigiu da Red Bull um pedido público de desculpas a Antoelli, o que foi feito com a postagem da segunda-feira. Em entrevista ao F1Insider, Marko também se desculpou, dizendo que "revendo as imagens pela segunda vez, posso dizer que foi um erro. Lamento que Antonelli tenha recebido críticas online. Para deixar claro, ele não deixou Norris passar intencionalmente". 

