Depois de algumas semanas da 'novela' que envolveu Max Verstappen e uma possível ida para a Mercedes, o tetracampeão da Fórmula 1 decidiu que deve permanecer na Red Bull em 2026, afirmou o jornal holandês Telegraaf.

Um dos fatores que poderiam causar a saída de Verstappen da equipe taurina, a especulada 'cláusula de performance', que permitiria o holandês romper o contrato com a Red Bull, foi anulada com o resultado final de Spa-Francorchamps, em que Max terminou em quarto lugar e permaneceu na terceira colocação no campeonato de pilotos.

Rumores indicavam que tal cláusula tinha como 'etapa limite' o GP da Bélgica e que, para ser ativada, ele deveria estar, no máximo, na quarta posição da tabela.

No entanto, o repórter Erik van Haren, do Telegraaf, afirma que tal colocação não faria diferença, já que o holandês optou pela permanência na equipe, por se sentir mais confortável na escuderia de Milton Keynes após a chegada do novo chefe de equipe, Laurent Mekies.

Além disso, sem a cláusula, o holandês evitaria uma 'guerra contratual' com a sua atual equipe, a qual conquistou seus quatro títulos mundiais.

Com isso, o jornal também indicou que a renovação de contrato de George Russell, atual quarto lugar no campeonato de pilotos, e a permanência de Andrea Kimi Antonelli na Mercedes é quase certa.

