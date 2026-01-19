F1 - Verstappen: 'Permanência de Lambiase nunca foi uma dúvida'

Após a vitória de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2025, a conversa pelo rádio entre o tetracampeão e seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, que foi visto muito emocionado após a bandeirada, deu início a rumores de que a dupla poderia não trabalhar mais junta em 2026. No entanto, o holandês colocou um ponto final nesta história.

Após Verstappen perder o pentacampeonato por apenas dois pontos, Lambiase disse ao holandês "você pode ficar muito orgulhoso, cara. Mantenha a cabeça erguida", ao que o tetracampeão respondeu "nós mostramos pela última vez quem é o chefe".

Durante o último ano, o engenheiro já não esteve presente em todas as corridas por motivos pessoais. Junto a isso, surgiram boatos de que ele teria conversado com outros times, incluindo Aston Martin e Williams, e que ele não queria mais viajar para 24 etapas por ano.

No início deste mês, no entanto, a Red Bull confirmou que Lambiase permaneceria no time na mesma posição, a qual ocupa desde 2016. Agora, Verstappen esclareceu que, para ele, a permanência do engenheiro "nunca foi uma dúvida", em entrevista a Sky News.

No fim do ano passado, o tetracampeão elogiou o trabalho de Lambiase em coletiva de imprensa, dizendo que, mais do que apenas seu engenheiro, ele o via como um amigo. "Vivemos tantas coisas emocionantes juntos e conquistas fantásticas. Não quero entrar em detalhes, mas tem sido difícil. Sou muito feliz por trabalhar com alguém tão apaixonado", falou.

