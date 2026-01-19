Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1 - Verstappen: 'Permanência de Lambiase nunca foi uma dúvida'

Tetracampeão insistiu que engenheiro de corrida não deixaria posição

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing with Race engineer Gianpiero Lambiase

Max Verstappen, Red Bull Racing with Race engineer Gianpiero Lambiase

Foto de: Red Bull Content Pool

Após a vitória de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2025, a conversa pelo rádio entre o tetracampeão e seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, que foi visto muito emocionado após a bandeirada, deu início a rumores de que a dupla poderia não trabalhar mais junta em 2026. No entanto, o holandês colocou um ponto final nesta história. 

Leia também:

Após Verstappen perder o pentacampeonato por apenas dois pontos, Lambiase disse ao holandês "você pode ficar muito orgulhoso, cara. Mantenha a cabeça erguida", ao que o tetracampeão respondeu "nós mostramos pela última vez quem é o chefe". 

Durante o último ano, o engenheiro já não esteve presente em todas as corridas por motivos pessoais. Junto a isso, surgiram boatos de que ele teria conversado com outros times, incluindo Aston Martin e Williams, e que ele não queria mais viajar para 24 etapas por ano. 

No início deste mês, no entanto, a Red Bull confirmou que Lambiase permaneceria no time na mesma posição, a qual ocupa desde 2016. Agora, Verstappen esclareceu que, para ele, a permanência do engenheiro "nunca foi uma dúvida", em entrevista a Sky News

No fim do ano passado, o tetracampeão elogiou o trabalho de Lambiase em coletiva de imprensa, dizendo que, mais do que apenas seu engenheiro, ele o via como um amigo. "Vivemos tantas coisas emocionantes juntos e conquistas fantásticas. Não quero entrar em detalhes, mas tem sido difícil. Sou muito feliz por trabalhar com alguém tão apaixonado", falou. 

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

