Durante uma corrida da Fórmula 1, os comissários podem aplicar todo tipo de punição aos pilotos que violarem o regulamento. Geralmente, penalidades de tempo, multa e outras repreensões são aplicadas por incidentes como causar uma colisão ou excesso de velocidade no pitlane. Porém, os comissários também podem aplicar pontos na superlicença dos pilotos.

O sistema de pontos de punição foi criado como uma forma de monitorar o comportamento dos pilotos de F1 ao longo da temporada. Quando os competidores são penalizados com esses pontos, eles são monitorados por meio de sua superlicença e, se um piloto acumular 12 ou mais no espaço de um período de 12 meses, ele será suspenso de uma corrida.

O ex-piloto da Haas, Kevin Magnussen, foi o último piloto da F1 a receber um banimento de corrida depois de acumular 12 pontos de penalidade antes do GP do Azerbaijão de 2024. Posteriormente, ele ficou de fora da corrida e foi substituído por Oliver Bearman.

Agora, depois do GP da Espanha e da polêmica entre George Russell e Max Verstappen, o holandês está muito próximo de ser sancionado.

Max Verstappen - 11 pontos

Max Verstappen, está liderando o número de pontos de penalidade no momento, tendo recebido 11 desde o GP da Áustria de 2024. Posteriormente, ele recebeu outras penalidades nas corridas do México, Brasil, Catar e Abu Dhabi, além da Espanha em 2025.

Os pontos mais antigos de Verstappen foram dados por causar uma colisão depois que o piloto da Red Bull bateu com a McLaren de Lando Norris no GP da Áustria do ano passado. Ele ganhou mais dois pontos quatro meses depois, quando a F1 correu no México.

Naquela ocasião, o piloto holandês forçou Norris a sair da pista enquanto o piloto da McLaren tentava uma ultrapassagem pelo lado de fora da curva 4.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Uma semana depois, Verstappen foi penalizado por pilotar rápido demais em condições de Safety Car Virtual, o que lhe rendeu seu quinto ponto. No entanto, o problema oposto aconteceu com Max no Catar, quando ele recebeu um ponto de penalidade por pilotar desnecessariamente devagar durante uma volta lenta na classificação.

Outros pontos foram registrados na licença de Verstappen no final da temporada de 2024 em Abu Dhabi. Durante a corrida, o piloto da Red Bull colidiu com Oscar Piastri, da McLaren, ao tentar uma ultrapassagem audaciosa por dentro da curva 1. Os dois carros se chocaram e os comissários atribuíram a culpa a Verstappen, pois ele "não chegou a se aproximar o suficiente".

Em seguida, Verstappen ganhou mais três pontos por ter se chocado com George Russell durante o GP da Espanha de 2025. O piloto da Red Bull ficou irritado por ter sido instruído por sua equipe a ceder a posição para o piloto da Mercedes após o contato inicial na Curva 1, depois de um reinício do safety car, e ao deixar Russell passar algumas voltas depois na Curva 5, ele o atingiu. Verstappen também recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo choque.

Pontos Onde Validade Motivo 2 GP da Áustria 30 de junho de 2025 Causar uma colisão 2 GP do México 27 de outubro de 2025 Forçar outro piloto a sair da pista 1 GP do Brasil 2 de novembro de 2025 Infração do safety car virtual 1 GP do Catar 30 de novembro de 2025 Pilotar desnecessariamente devagar 2 GP de Abu Dhabi 8 de dezembro de 2025 Causar uma colisão 3 GP da Espanha 1º de junho de 2026 Causar uma colisão

Liam Lawson - 6 pontos

O piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, tem o segundo maior número de pontos de penalidade no grid. O neozelandês conquistou seus primeiros pontos no GP do Catar do ano passado, antes de receber mais três no GP do Bahrein de 2025.

Todos os seis pontos de penalidade de Lawson foram concedidos por causar colisões com outros pilotos. Os dois primeiros pontos do neozelandês vieram quando os comissários o consideraram culpado por um acidente com Valtteri Bottas na curva 1 da corrida no Catar.

Depois, quando a F1 correu no Bahrein no início desta temporada, Lawson ganhou mais três pontos. Um deles foi concedido depois que o piloto da Racing Bulls colidiu com a traseira do Aston Martin de Lance Stroll. Apenas 15 minutos depois, Lawson tentou mergulhar por dentro na Curva 1 para ultrapassar Nico Hulkenberg, mas colidiu com o piloto da Sauber no processo. Os comissários que investigaram o acidente atribuíram a culpa diretamente a Lawson.

Lawson recebeu mais um ponto de penalidade no GP de Miami por causar uma colisão com Fernando Alonso, o que o colocou a meio caminho de um banimento.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Catar 1º de dezembro de 2025 Causar uma colisão 1 GP do Bahrein 13 de abril de 2026 Causar uma colisão 2 GP do Bahrein 13 de abril de 2026 Causar uma colisão 1 GP de Miami 2 de maio de 2026 Causar uma colisão

Oscar Piastri - 4 pontos

O atual líder do campeonato, Oscar Piastri, tem apenas quatro pontos em sua licença, depois de ter conquistado os dois primeiros durante a corrida do ano passado no Brasil. O jovem australiano recebeu mais dois pontos de penalidade no final da temporada em Abu Dhabi.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Piastri recebeu dois pontos de penalidade e uma penalidade de tempo de 10 segundos durante a corrida no Brasil depois de tentar uma ultrapassagem por dentro de Liam Lawson que resultou na batida do australiano no neozelandês na Curva 1, e os comissários concluíram que ele foi "totalmente culpado pela colisão".

Um mês depois, Piastri estava novamente na lista de culpados após se envolver com o piloto da Williams, Franco Colapinto. Durante a última corrida da temporada, Piastri teria "julgado mal os carros da frente" e freado tarde demais na aproximação da curva 6 em Yas Marina. Dessa forma, ele bateu na traseira de Colapinto, que acabou se retirando da corrida.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Brasil 3 de novembro de 2025 Causar uma colisão 2 GP de Abu Dhabi 8 de dezembro de 2025 Causar uma colisão

Nico Hulkenberg - 4 pontos

O piloto da Sauber, Nico Hulkenberg, também tem quatro pontos em sua superlicença, depois de violações na Áustria e na Itália durante a temporada de 2024.

Os primeiros pontos do alemão foram distribuídos na corrida Sprint depois que ele foi considerado como tendo forçado o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, a sair da pista. A decisão foi tomada depois que Hulkenberg tentou ultrapassar Alonso na curva 3, mas travou e errou o ápice da curva. O então piloto da Haas desviou e passou por cima, o que impediu Alonso de fazer a curva e o forçou a sair da pista.

Quando a F1 voltou a Monza, alguns meses depois, Hulkenberg ganhou mais dois pontos e uma penalidade de tempo de 10 segundos após um travamento semelhante. O alemão travou as rodas na curva 1 da pista italiana e colidiu com Yuki Tsunoda, o que encerrou a corrida do piloto japonês.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP da Áustria 29 de junho 2025 Forçar outro piloto a sair da pista 2 GP da Itália 1º de setembro de 2025 Causar uma colisão

Jack Doohan - 4 pontos

O novato da Alpine, Jack Doohan, tem quase tantos pontos de penalidade quanto o número de largadas em corridas, atualmente com quatro pontos em suas seis largadas. Os quatro pontos de Doohan foram conquistados durante dois incidentes no fim de semana do GP da China deste ano.

Os primeiros pontos de Doohan na F1 foram distribuídos na corrida Sprint, quando ele foi considerado culpado por um acidente com o piloto da Sauber, Gabriel Bortoleto. Os dois se encontraram na Curva 14, quando Doohan tentou uma ultrapassagem, mas travou e bateu na Sauber, o que lhe rendeu uma penalidade de 10 segundos e os pontos em sua licença.

No dia seguinte, Doohan recebeu a mesma penalidade depois de ter perdido o controle e travado ao tentar ultrapassar o piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar, na Curva 14.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP da China 22 de março de 2026 Causar uma colisão 2 GP da China 23 de março de 2026 Forçar outro piloto a sair da pista

Oliver Bearman - 4 pontos

Oliver Bearman, Equipe Haas F1 Foto de: Erik Junius

Depois que Kevin Magnussen ficou doente em 2024, Oliver Bearman teve mais uma oportunidade na Haas no ano passado e, no processo, ganhou seus primeiros pontos de penalidade de superlicença.

Durante o GP do Brasil de 2024, Bearman se envolveu com o piloto da Williams, Franco Colapinto. O piloto da Haas bateu na traseira do carro do argentino e foi considerado "totalmente" culpado pelos comissários. Como tal, ele recebeu dois pontos de penalidade e uma penalidade de 10 segundos na corrida.

Bearman ganhou mais dois pontos por ultrapassar sob bandeira vermelha durante os treinos do GP de Mônaco.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Brasil 3 de novembro de 2025 Causar uma colisão 2 GP de Mônaco 23 de maio de 2026 Ultrapassagem sob bandeira vermelha

Lando Norris - 3 pontos

O piloto da McLaren, Lando Norris, recebeu todos os seus três pontos de penalidade durante um único incidente, tornando-se a penalidade mais severa aplicada a qualquer piloto do grid atual.

Os pontos foram dados a Norris no GP do Catar de 2024, quando ele não diminuiu a velocidade enquanto bandeiras amarelas duplas estavam sendo exibidas na pista. Os comissários analisaram os dados do sistema de sinalização, vídeo, cronometragem e telemetria para concluir que o britânico não reduziu a velocidade quando as bandeiras foram acionadas como resultado de detritos na pista.

Além dos três pontos, Norris recebeu uma penalidade de tempo de 10 segundos durante a corrida.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 3 GP do Catar 1º de dezembro de 2025 Não reduzir a velocidade sob bandeira amarela dupla

Lance Stroll - 3 pontos

O companheiro de equipe de Alonso na Aston Martin, Lance Stroll, também tem três pontos de penalidade em sua superlicença. O piloto canadense recebeu os pontos durante o GP do Catar de 2024, onde foi considerado culpado por um acidente envolvendo Alex Albon. Stroll subiu no meio-fio na curva 4, o que desequilibrou seu carro e fez com que ele batesse na lateral da Williams de Albon.

Stroll recebeu mais um ponto de penalidade por colidir com Charles Leclerc durante os treinos do GP de Mônaco.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Catar 1 de dezembro de 2025 Causar uma colisão 1 GP de Mônaco 23 de maio de 2026 Causar uma colisão

Alexander Albon - 2 pontos

O piloto da Williams, Alex Albon ganhou seus dois pontos de penalidade durante o GP do Catar do ano passado.

O piloto tailandês foi considerado pelos comissários como culpado por causar uma colisão com a Haas de Magnussen. O acidente na Curva 1 ocorreu depois que Albon ultrapassou a curva e tentou corrigir seu erro.

A correção não funcionou, e Albon colidiu com Magnussen em um incidente que ele disse ter sido "minha culpa" após o GP.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Catar 1° de dezembro de 2025 Causar uma colisão

Fernando Alonso - 2 pontos

O veterano Fernando Alonso teve alguns meses muito tranquilos, acumulando apenas dois pontos durante o GP da Áustria do ano passado e não conquistando nenhum outro ponto nos 18 GPs seguintes.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, fala com a mídia Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em junho do ano passado, Alonso estava correndo contra o piloto da Sauber, Zhou Guanyu, no Red Bull Ring. O espanhol tentou uma "ultrapassagem muito tardia" pela parte interna da curva 3 e "nunca esteve em posição de ter o direito à linha", concluíram os comissários de pista.

Os dois colidiram na curva, e Alonso foi considerado culpado pelo incidente, o que lhe rendeu dois pontos de penalidade e uma penalidade de tempo de 10 segundos.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP da Áustria 30 de junho de 2025 Causar uma colisão

Franco Colapinto - 2 pontos

Durante sua passagem pela Williams no final de 2024, Franco Colapinto recebeu dois pontos de penalidade por um choque com Liam Lawson no GP do México.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do México 27 de outubro de 2025 Causar uma colisão

Carlos Sainz - 2 pontos

Carlos Sainz tem dois pontos em sua licença. No início desta temporada, Sainz teve problemas com os comissários no Bahrein e recebeu dois pontos e uma penalidade de 10 segundos por forçar Andrea Kimi Antonelli a sair da pista.

Os comissários concluíram que Sainz havia travado na aproximação da curva 10 no Bahrein, o que fez com que ele subviesse "em direção ao carro 12, errando o ápice e forçando o carro 12 a sair da pista".

Pontos Onde Data de expiração Motivo 2 GP do Bahrein 13 de março de 2026 Forçar outro piloto a sair da pista

George Russell - 1 ponto

Além dos sete pilotos que ainda não tiveram nenhum ponto na superlicença, o piloto da Mercedes George Russell é o que tem menos no momento.

Russell foi penalizado no GP do Catar de 2024 por não ter mantido a distância correta atrás do safety car. Na corrida, Russell ficou mais de 125 metros atrás do Safety Car, o que os comissários de bordo consideraram ser mais do que o mínimo de 20 carros que os pilotos devem seguir. Como resultado, ele recebeu uma penalidade de cinco segundos e um ponto foi adicionado à sua superlicença.

Pontos Onde Data de expiração Motivo 1 GP do Catar 1 de dezembro de 2025 Não manter distância atrás do safety car

Pontos de penalidade do piloto de F1

Pontos Piloto Equipe Validade 11 Max Verstappen Red Bull 30 de junho de 2025 6 Liam Lawson Racing Bulls 1 de dezembro de 2025 4 Oscar Piastri Mclaren 3 de novembro de 2025 4 Nico Hulkenberg Sauber 29 de junho de 2025 4 Jack Doohan Alpine 22 de março de 2026 4 Oliver Bearman Haas 3 de novembro de 2025 3 Lando Norris McLaren 1 de dezembro de 2025 3 Lance Stroll Aston Martin 1 de dezembro de 2025 2 Alexander Albon Williams 1 de dezembro de 2025 2 Fernando Alonso Aston Martin 30 de junho de 2025 2 Franco Colapinto Alpine 27 de outubro de 2025 2 Carlos Sainz Williams 13 de abril de 2026 1 George Russell Mercedes 1 de dezembro de 2025 0 Yuki Tsunoda Red Bull - 0 Isack Hadjar Racing Bulls - 0 Garbiel Bortoleto Sauber - 0 Pierre Gasly Alpine - 0 Lewis Hamilton Ferrari - 0 Charles Leclerc Ferrari - 0 Andrea Kimi Antonelli Mercedes - 0 Esteban Ocon Haas -

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Watch: AO VIVO: Tudo do GP da ESPANHA, com BORTOLETO em ação e RICO PENTEADO analisando a F1 em Barcelona!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!