F1: Verstappen põe fim às especulações e renova com a Red Bull; saiba até quando
Holandês estendeu o acordo com a equipe taurina e não deve deixar a categoria tão cedo
Max Verstappen pôs fim a todas as especulações sobre seu futuro na Fórmula 1 ao assinar um novo contrato com a Red Bull. Vale lembrar que anteriormente o holandês tinha um acordo de que ficaria em Milton Keynes até o fim de 2028.
A aversão de Max à nova geração de carros e suas conquistas em outras modalidades do automobilismo haviam gerado dúvidas sobre se ele cumpriria todo o prazo com a equipe.
Mas a Red Bull estava empenhada em prolongar sua parceria com o tetracampeão mundial, que se tornou uma peça-chave no mercado da F1.
Antes do último GP da Holanda, já que o circuito deixará o calendário da F1, a equipe sediada em Milton Keynes anunciou um novo contrato de dois anos, além do acordo já existente, mantendo o holandês na equipe até 2030.
Quando o novo contrato expirar, Verstappen terá passado 15 temporadas com a Red Bull na F1, tendo se juntado à equipe no meio de 2016, após sua promoção no meio da temporada, tendo subido da então Toro Rosso.
"Estou muito satisfeito com a renovação do contrato. Temos as melhores pessoas e estou animado para continuar trabalhando junto com todos para voltarmos ao topo", disse Verstappen.
"Esse continua sendo o objetivo final pelo qual todos nós temos trabalhado e continuaremos buscando. Quero agradecer à Red Bull, ao Laurent e a todos da Oracle Red Bull Racing pela confiança que depositaram em mim".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Red Bull Content Pool
"Trabalhar com Laurent há mais de um ano também tem sido ótimo; vejo que ele tem uma visão clara para a equipe. Todos em Milton Keynes acreditam no que estamos construindo e estou ansioso pelo próximo capítulo, lutando por mais vitórias e disputando campeonatos enquanto continuamos a moldar o futuro desta equipe".
A Red Bull passou por uma transformação sob o comando do novo diretor de equipe, Laurent Mekies, que assumiu a liderança da equipe de Christian Horner há pouco mais de um ano.
Verstappen tem elogiado frequentemente a liderança de Mekies, e acredita-se que o francês tenha desempenhado um papel fundamental para garantir sua permanência de longo prazo na equipe.
O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, acrescentou: "Ter o Max continuando conosco e manter o melhor piloto do grid é uma notícia fantástica para todos na Red Bull, na Oracle Red Bull Racing, bem como para a F1 e o automobilismo como um todo".
"A decisão de continuarmos nossa jornada juntos tem origem na confiança que Max e a equipe construíram ao longo de muitos anos, bem como na confiança de Max em nosso pessoal, nossa cultura e nossa visão para o futuro. Forjada por meio de conquistas de campeonatos, batalhas intensas e momentos desafiadores, essa relação só se tornou mais forte – tornando-se uma das maiores histórias de sucesso da F1".
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
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