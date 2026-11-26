Depois de um final de semana acalorado no GP de Las Vegas, Max Verstappen deseja deixar a 'treta' com George Russell para trás e focar nas últimas etapas da temporada 2026 da Fórmula 1.

"Não tenho mais nada a dizer sobre isso, já disse tudo em Las Vegas", disse Verstappen, ao ser questionado no dia de mídia do GP do Catar. "É isso. Da minha parte, não há mais nada a acrescentar".

"Isso não me incomoda, estou apenas focado neste fim de semana, estou feliz com o que fizemos em Las Vegas e a vida segue", encerrou o tetracampeão mundial.

Relembre a troca de declarações

O episódio mais recente da confusão — que já se estende por pelo menos um ano, desde o GP do Catar de 2025 — começou no terceiro treino livre em Las Vegas, quando Verstappen e Russell dividiram uma curva tocando roda com roda.

Após a classificação, Russell afirmou que o holandês repetia esse tipo de comportamento frequentemente com outros pilotos e que alguém precisava enfrentá-lo.

Por sua vez, após vencer a corrida, Verstappen declarou que o britânico estava “muito abaixo do meu nível” e classificou como “carma” o incidente de Russell enquanto disputava posição com Kimi Antonelli.

No entanto, o clima parece ter se aliviado no Catar, já que Verstappen preferiu classificar a 'treta' como algo do passado.

Russell também optou por deixar a confusão de lado, minimizando as declarações feitas pelo holandês da Red Bull após Las Vegas. No entanto, o piloto da Mercedes manteve seu posicionamento sobre o incidente entre os dois no terceiro treino livre.

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