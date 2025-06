Mesmo com a nova rigidez das asas flexíveis não equilibrando tanto o grid da Fórmula 1, a Red Bull tem esperanças, como sempre, com Max Verstappen. O tetracampeão surpreendeu nos treinos livres da última sexta-feira (31) com boas corridas longas no TL2 com o RB21, parecendo ser o único concorrente à McLaren, que, desde a mudança nas regras de flexão, parece ter perdido pouco ou nada.

O holandês está 25 pontos atrás de Oscar Piastri, líder do campeonato de pilotos, e precisa de um bom resultado no começo da temporada europeia para a manter a pressão sobre os rivais da escuderia de Woking, Caso perca ritmo, teríamos uma disputa polarizada entre dois competidores, semelhante ao que acontecia com a Mercedes nos tempos de Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

A equipe de Milton Keynes insiste em desenvolver o RB21 com a clara intenção de estender a janela de operação dos pneus: toda vez que a equipe liderada por Pierre Waché teve sucesso nesse aspecto, Verstappen venceu o GP - como foi em Suzuka e Ímola. E as características de Barcelona parecem se adequar ao monoposto taurino.

Uma nova asa dianteira estreou na Catalunha: os aerodinamicistas não se limitaram a reforçar a estrutura para superar somente os mais rigorosos testes anti-flexão como também redesenharam os elementos para tentar não ter um aumento de peso e, sobretudo, recuperar a performance que teoricamente teria sido perdida com as mais rigorosas restrições regulamentares.

Novas asas flexíveis, menos rígidas, estão em evidência na etapa da Catalunha. Foto de: Antonia Vandersee / circuitpics.de

A Red Bull revisou o perfil principal e os winglets conectados ao bico: esta parte apresenta uma superfície nitidamente aumentada, enquanto as duas últimas abas foram reduzidas. O perfil principal, projetado para o bico curto (também adotado na Espanha por Yuki Tsunoda), adota um design diferente, um pouco menos chamativo, dando a sensação de que ainda é uma peça destinada a deformações programadas.

As imagens mostram como a conexão entre os perfis e os aparatos laterais mudaram: na lógica do teto orçamentário, nada é descartado e não deve ser surpreendente se a parte superior da placa tenha sido "recuperada" das soluções anteriores em uma remontagem que não produz asas completamente novas, mas são o resultado de cortes cuidadosos.

A equipe britânica completa um quebra-cabeça que levou à revisão sequencial do assoalho, do padrão de fluxo de ar com uma aba vertical diferente e, em seguida, das saídas de ar quente dos freios dianteiros. Todas as intervenções são "afinadas" com a nova asa dianteira: o objetivo é facilitar o equilíbrio nas passagens de baixa para alta velocidade, que alteram o comportamento de understeer para oversteer.

O RB21 se destaca nas curvas rápidas e o circuito catalão ajuda a aprimorar as qualidades do carro de Max Verstappen: será que teremos que ficar de olho no holandês também para a pole position? Saberemos disso na classificação para o GP da Espanha, marcada para as 11h no horário de Brasília. A Band transmite para a TV aberta no Brasil, a F1TV Pro no streaming e o Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

