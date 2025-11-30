F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato
Holandês está apenas 12 pontos atrás de Lando Norris na disputa pelo título de 2025
Max Verstappen venceu a corrida do GP do Catar de Fórmula 1 depois de um grave erro da McLaren ao não parar os dois pilotos durante o período de Safety Car. Com isso, o tetracampeão assumiu a vice-liderança e está apenas 12 pontos atrás de Lando Norris.
Após a sessão, o piloto admitiu que achou no mínimo "interessante" a decisão da equipe de Woking e achou que o GP foi uma "corrida incrível", ainda alfinetando os rivais ao declarar que a Red Bull tomou a "decisão certa" de pará-lo ainda na sétima volta.
Verstappen também declarou que está feliz por se manter na disputa pelo título e sabe que terá uma tarefa complicada no próximo fim de semana, mas conquistar o pentacampeonato não parece mais tão impossível. Apesar disso, o holandês ainda se mantém realista.
"Tudo é possível agora. Veremos. Não estou me preocupando muito sobre isso. Estou animado para ir lá e tentar. Temos que ser realistas. Não temos o mesmo nível de performance, mas acertando a estratégia e tudo, podemos ter uma chance".
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
