Max Verstappen venceu 15 corridas em 2022 e 19 em 2023 e, embora no início da temporada de 2024 da Fórmula 1 parecesse que o domínio da Red Bull permaneceria inalcançável, Lando Norris conseguiu desafiar o tetracampeão.

O holandês, no entanto, aproveitou ao máximo todas as oportunidades para conquistar seu quarto título consecutivo, um feito anteriormente alcançado por Sebastian Vettel pela Red Bull no início da década de 2010. Mas, como naquela época, a F1 está enfrentando grandes mudanças nas regras.

Verstappen admitiu que se sente mais confortável liderando o campeonato por uma margem substancial e não está ansioso pela batalha acirrada, mas enfatizou que ainda há muitas corridas pela frente.

"Acho que realmente prefiro estar 50 pontos à frente do que 20 pontos atrás, porque isso é obviamente mais fácil", disse Verstappen no podcast Talking Bull após a corrida em Monte Carlo. "Acho que todo mundo prefere isso. É claro que essa não é a realidade, mas ainda é uma longa temporada. Você quer se sair bem aqui em Mônaco, mas também em Barcelona."

"Ímola foi um fim de semana muito positivo para nós. As pistas de rua são sempre um pouco mais agitadas e, às vezes, um pouco mais aleatórias quando se trata do resultado final. Mas, sim, ainda há muitas corridas em que podemos fazer um bom trabalho", completou o tetracampeão.

