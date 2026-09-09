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F1: Verstappen prevê "pista desafiadora e pilotagem complicada" em Madri

Holandês admitiu ser "difícil prever performance" da Red Bull na nova pista espanhola

Neşe Akkoyun
Neşe Akkoyun
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen, Red Bull

Foto de: Alessio Morgese

A Fórmula 1 se prepara para, neste fim de semana, realizar a primeira etapa da história da categoria no Madring, novo circuito de rua em Madri, palco do GP da Espanha pelos próximos dez anos. Para o tetracampeão Max Verstappen, o cenário é imprevisível e desafiador. 

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Com 5,47 quilômetros de extensão e 22 curvas, o novo circuito de rua deve permitir até 320km/h como velocidade máxima, contando ainda com um desnível de 10 metros. A parte 'icônica' da pista no entanto é a curva "La Monumental", com uma inclinação de 24% e meio quilômetro de extensão.

"Neste momento, é difícil prever como será nossa performance lá. Tivemos a oportunidade de experimentar a pista no simulador. Como acontece na maioria dos circuitos de rua, especialmente o grande número de curvas tecnicamente difíceis torna a pilotagem complicada. Posso dizer que uma pista desafiadora nos espera”, falou o tetracampeão. 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Quando formos para a pista na sexta-feira precisaremos primeiro analisar o nível de aderência e construir nossa estratégia para o fim de semana com base nisso”, continuou. "Antes da classificação, as sessões de treinos têm uma importância mais crítica do que nunca para recolher o máximo de dados possível. É uma pista nova para todos; espero que consigamos encontrar um bom ritmo desde o primeiro momento e começar o fim de semana com força". 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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