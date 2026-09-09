F1: Verstappen prevê "pista desafiadora e pilotagem complicada" em Madri
Holandês admitiu ser "difícil prever performance" da Red Bull na nova pista espanhola
Max Verstappen, Red Bull
Foto de: Alessio Morgese
A Fórmula 1 se prepara para, neste fim de semana, realizar a primeira etapa da história da categoria no Madring, novo circuito de rua em Madri, palco do GP da Espanha pelos próximos dez anos. Para o tetracampeão Max Verstappen, o cenário é imprevisível e desafiador.
Com 5,47 quilômetros de extensão e 22 curvas, o novo circuito de rua deve permitir até 320km/h como velocidade máxima, contando ainda com um desnível de 10 metros. A parte 'icônica' da pista no entanto é a curva "La Monumental", com uma inclinação de 24% e meio quilômetro de extensão.
"Neste momento, é difícil prever como será nossa performance lá. Tivemos a oportunidade de experimentar a pista no simulador. Como acontece na maioria dos circuitos de rua, especialmente o grande número de curvas tecnicamente difíceis torna a pilotagem complicada. Posso dizer que uma pista desafiadora nos espera”, falou o tetracampeão.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Quando formos para a pista na sexta-feira precisaremos primeiro analisar o nível de aderência e construir nossa estratégia para o fim de semana com base nisso”, continuou. "Antes da classificação, as sessões de treinos têm uma importância mais crítica do que nunca para recolher o máximo de dados possível. É uma pista nova para todos; espero que consigamos encontrar um bom ritmo desde o primeiro momento e começar o fim de semana com força".
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