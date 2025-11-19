Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas

Tetracampeão quer levar a disputa pelo título até a última corrida de 2025

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:

Faltam apenas três corridas para o fim da temporada da Fórmula 1 e a briga está acirrada entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, apesar das chances do tetracampeão de conquistar o título de 2025 serem muito pequenas. Inclusive, o holandês chega para os últimos finais de semana com uma mentalidade de "não há nada a perder".

Depois do GP de São Paulo, Verstappen viu a diferença de pontos para Norris crescer para 49 depois de terminar apenas em terceiro, apesar de uma ótima corrida de recuperação que o permitiu seguir na disputa.

"O Brasil foi uma corrida especial para nós. Eu não achava que seria possível terminar no pódio, mas foi realmente uma reviravolta incrível da equipe e isso mostra que nunca desistimos", reconheceu Verstappen ao focar no GP de Las Vegas.

"Agora que estamos indo para a última rodada tripla, é a reta final para o fim da temporada. Faremos o nosso melhor e continuaremos nos esforçando porque não temos nada a perder".

Las Vegas retornou ao calendário da F1 em 2023 e teve o próprio Max como primeiro vencedor naquele fim de semana. No entanto, no ano passado, ele foi apenas o quinto, logo a frente de Norris, que lhe garantiu o título de pilotos.

Esse ano, os desafios serão muito parecidos, com temperaturas extremamente baixas e longas retas, ao invés das curvas de alta velocidade, o que não favorece muito a McLaren, mas que pode ser um grande trunfo para a Mercedes e até a própria Red Bull.

"É um circuito rápido, há pouca força descendente e as temperaturas parecem bem baixas nesta semana, portanto, teremos de lidar bem com nossos pneus", disse Verstappen, citando alguns fatores-chave.

"Temos boas lembranças desse circuito porque vencemos o campeonato aqui no ano passado em Las Vegas, então espero que possamos ter outro desempenho positivo no domingo".

Bjorn Smit
Max Verstappen
Red Bull Racing
