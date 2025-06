Max Verstappen e George Russell se envolveram em uma batida polêmica que resultou na punição de dez segundos para o holandês no GP da Espanha de Fórmula 1. Depois de Russell afirmar que o piloto da Red Bull estaria dando "mau exemplo para as crianças", Verstappen provocou o rival ironicamente.

"OK, bem, vou levar alguns lenços de papel da próxima vez", disse Verstappen ao ser perguntado pelos repórteres sobre a batida com Russell, em resposta à indignação do britânico. "Acho que na vida você não deve se arrepender de muitas coisas, nem na F1".

Momentos depois, avaliou a batida e afirmou que foi "um erro de julgamento". "Na reta, já fui atingido [por Leclerc] e depois também na Curva 1 [por Russell]".

"Então eles me disseram para devolver a posição. Sinceramente, acho que o maior problema que temos são as normas de corrida e o que é permitido e o que não é não é muito natural. E isso é muito frustrante. Às vezes isso funciona a seu favor e às vezes funciona contra você, e hoje funcionou contra mim".

Ao ser perguntados se ainda havia chance na disputa pelo título, o holandês afirmou que "nunca disse que estava em uma briga pelo campeonato".

"Todas as corridas até agora têm sido difíceis. Quando eles [McLaren] fazem suas coisas direito, são imbatíveis. E acho que isso ficou bem claro nesta temporada".

Sobre a estratégia da equipe em calçar pneus duros para a relargada depois do safety car, ele disse: "Achei que talvez ele [o duro] pudesse ter sido um pouco melhor, mas não foi, especialmente quando faltavam seis voltas, todo mundo pode ir de vento em popa com um macio e você está apenas com a aderência limitada em comparação com todos os outros".

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!