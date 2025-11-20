F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"

Oscar Piastri não sobe ao pódio desde o GP da Itália, no fim de agosto, quando foi terceiro, depois de ceder a segunda posição para Lando Norris por conta de um pit stop ruim da McLaren. Daquele momento em diante, o australiano não só terminou todas as corridas atrás do companheiro, como também perdeu a liderança do campeonato de Fórmula 1.

Para Max Verstappen, que, faltando três corridas no calendário, ainda consegue se colocar como competidor pelo título, essa mudança tão drástica no comportamento do australiano é "muito bizarra".

"Não tenho explicação para isso. Acho isso muito bizarro", revelou Verstappen após ser questionado pelo Motorsport.com em Las Vegas. "Eu não esperava que fosse assim, embora isso também não seja problema meu".

Quando, durante a coletiva com a mídia holandesa, foi levantado a possibilidade de Piastri ter se 'esquecido' como pilotar, Verstappen declarou:

"Eu também acho que não, não. Não me parece, mas também não sei como pode ser."

Jos Verstappen divulgou recentemente que, em sua opinião, Piastri ou seu empresário Mark Webber deveriam "bater com o punho na mesa". Isso ressalta que Verstappen poderia não ter aceitado tal cenário da mesma forma.

"Não, mas acho que isso também tem a ver com a forma como eles operam como equipe. É claro que não é assim que eu opero - como equipe e em geral. Mas, de qualquer forma, tudo bem, cada um faz o que quer. Não há nada de errado com isso em si, mas sou um pouco diferente nessa área".

"Não sei o que aconteceu ou deixou de acontecer, então acho muito difícil avaliar isso. Mas sim, eu obviamente ficaria um pouco chateado, eu acho. Quando você está tão à frente e, de repente, fica tão para trás...".

Para Piastri, a situação se agravou com uma penalidade no GP de São Paulo, depois de se enroscar em uma batida com Andrea Kimi Antonelli na relargada da corrida de domingo.

Carlos Sainz chamou a penalidade de "inaceitável", embora a McLaren tenha se mantido em silêncio após o incidente. Verstappen reconhece que a Red Bull teria se manifestado mais nesse caso, embora, no final das contas, isso faça pouca diferença.

"Sim, não sei por que eles fizeram isso. No final, todos podem ficar com raiva, mas uma penalidade como essa continua valendo. Então, sim, você tem que viver com isso. Se tiver algum problema com isso, deve entrar em contato com os comissários de pista ou com a FIA. Então, talvez vocês possam conversar sobre isso no futuro".

Precisarei de "muita sorte" para ser campeão

Max Verstappen está 49 pontos atrás de Lando Norris, que lidera com confortáveis 390 pontos. Pensar no título pode ser um sonho para o holandês, principalmente porque restam apenas três corridas e uma sprint e, para que ele conquiste o penta, precisa de uma sequência de resultados muito ruins da dupla da McLaren.

O piloto da Red Bull reduziu seu déficit em mais da metade desde Zandvoort, mas acredita que o "quadro real" ainda não é o suficiente para tirar totalmente os dois competidores da McLaren sem muito caos e sorte.

"Acho que a aproximação também se deveu um pouco ao fato de as condições terem se encaixado. Quando eles cometeram alguns erros ou tiveram um acidente, nós tivemos algumas boas corridas em que tudo correu bem ou funcionou bem. E, sim, é claro que você se aproxima com a mesma rapidez e dificuldade".

No entanto, os finais de semana de corrida na Cidade do México e no Brasil ensinaram a Verstappen que isso não é garantido.

"Em algum momento, você se depara com a realidade de que não é assim em todos os lugares. Mas, pelo menos, sempre estivemos no pódio nas últimas corridas e isso já é muito mais consistente do que foi de meados de 2024 a meados de 2025. Portanto, isso ainda é positivo".

