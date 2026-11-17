Kimi Antonelli venceu a temporada 2026 da Fórmula 1 superando Sebastian Vettel ao se tornar o campeão mais jovem da história da categoria. E, na visão do tetracampeão mundial Max Verstappen, o que difere o italiano do restante dos pilotos é que Kimi é mais talentoso que os outros.

Campeão do mundo aos 20 anos, Antonelli chamou a atenção da Mercedes e do chefe da equipe, Toto Wolff, ainda muito jovem. Seu currículo impecável reúne títulos no kart, na Fórmula 4 Italiana e na Fórmula Regional Europeia, até a chegada à F1 em 2025, trajetória que culminou na conquista do campeonato nesta temporada.

Até aqui em 2026, Kimi acumula 16 pódios, nove vitórias e 390 pontos, 111 a mais que o vice, Max Verstappen. Em entrevista à ESPN F1, o holandês exaltou o feito do italiano e afirmou que Antonelli tem mais talento do que os demais pilotos que atualmente compõem o grid da principal categoria do automobilismo.

"Acho que o que o diferencia da maioria é que ele simplesmente tem um pouco mais de talento do que a maior parte dos pilotos, naturalmente, isso faz dele um piloto melhor. Além disso, considerando a idade dele, conseguir ter o desempenho que teve nesta temporada — sem cometer erros graves e mantendo o rendimento sob pressão, disputando um título e tendo um companheiro de equipe experiente ao seu lado — é algo notável", apontou Verstappen.

"Ele lidou com isso muito bem. Ficou claro, desde cedo, que ele era um talento especial, mas, claro... nunca se sabe como as coisas vão evoluir ao longo dos anos. De qualquer forma, ele teve um desempenho incrível este ano", encerrou.

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