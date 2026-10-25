Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

Rally Dakar deixará Arábia Saudita em 2027; novo local ainda será anunciado

Dakar
Dakar
Rally Dakar deixará Arábia Saudita em 2027; novo local ainda será anunciado

MotoGP - "Pista estava aceitável": Márquez e Ducati lamentam chance perdida com cancelamento do GP da Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - "Pista estava aceitável": Márquez e Ducati lamentam chance perdida com cancelamento do GP da Austrália

MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026
Fórmula 1 GP dos EUA

F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Holandês vem criticando as ondulações do Circuito das Américas desde antes da chegada a Austin, afirmando que as condições são "inaceitáveis"

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing

As ondulações no traçado do Circuito das Américas é um dos principais temas de conversa no paddock da Fórmula 1 em Austin neste fim de semana - e nos anos anteriores. E após o CEO do autódromo texano sair em defesa de seu empreendimento, Max Verstappen tratou de rebatê-lo, com direito a um desafio.

Leia também:

Há anos que as ondulações em COTA (sigla em inglês) são alvo de debate no paddock. Mas Verstappen vinha levantando a possibilidade da situação estar ainda pior em 2026 após assistir à etapa do WEC. Após os treinos de sexta-feira, o holandês ficou um tempo a mais na reunião com a comissão de segurança da FIA para discutir o assunto com representantes da Federação e do circuito.

Como a pista foi construída sobre a conhecida argila de alta plasticidade do Texas, ela sofre um severo efeito de contração-expansão. Dois anos atrás, o asfalto foi completamente recapeado, enquanto duas outras intervenções foram realizadas antes do GP deste ano. O trecho entre as curvas 9 e 11 foi recapeado novamente, enquanto foram feitos esforços para remover as piores ondulações entre as curvas 12 e 19.

Segundo os pilotos, no entanto, isso não é suficiente. Verstappen já havia descrito as condições da pista como "inaceitáveis" e "fora de controle" na quinta-feira, acrescentando no sábado que está tomando analgésicos todos os dias em Austin, assim como Lando Norris precisa de comprimidos para dor de cabeça.

Quando as ondulações voltaram a ser assunto após a classificação, na coletiva com jornalistas holandeses, Verstappen disse: "Há algumas curvas aqui que são simplesmente inaceitáveis".

Apesar dele não citar diretamente, Verstappen parece se referir principalmente à enorme ondulação no ponto de frenagem antes da curva 1 e uma outra bastante perigosa na 19, mas quando o Motorsport.com abordou isso com Verstappen, ele explicou que há mais áreas problemáticas.

"As curvas 1 e 19 são de fato muito ruins, mas também todo aquele trecho rápido entre a 4 e 5, há ondulações tão grandes ali... Claro que entendo que o solo aqui é um problema, mas isso é algo que deveria ter sido analisado de antemão. Isso realmente não deveria ser uma desculpa".

Além de impor uma carga física considerável aos pilotos, as ondulações também são perigosas. Vários pilotos já chegaram perto de perder o controle de seus carros naquele ponto durante os treinos, e se algo realmente der errado na sequência de curvas de alta velocidade, as consequências podem ser imensas.

"Sim, essas são coisas que realmente não deveriam acontecer em velocidades tão altas, quando o carro bate no assoalho desse jeito", disse Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

CEO sai em defesa do circuito

Bobby Epstein, CEO do circuito, respondeu aos comentários iniciais de Verstappen sugerindo que a situação não era tão ruim na prática quanto o holandês havia feito parecer.

"Não nos sentimos bem por haver uma ondulação na parte inferior da curva 1. Não sabíamos disso até esta semana. Teríamos reparado. Mas as outras coisas de que Max falou, todas as ondulações ao redor da pista, nós as consertamos. A pista está em muito boas condições", disse Epstein à ESPN.

Ele até expressou a expectativa de que Verstappen mudaria de ideia após o treino de sexta-feira.

"Max não diz que estou errado muitas vezes, mas ele também está certo muitas vezes. Ele costuma ser muito franco, e eu aprecio isso nele. Não tive problema com ele dizendo o que disse, mas acho que ele pode se surpreender em algumas áreas, porque ondulações que ele achava que estavam aqui não estão mais [lá]."

No entanto, quando esses comentários foram apresentados a Verstappen durante a coletiva, o holandês não baixou a cabeça. O tetracampeão ainda está longe de se impressionar com a situação do circuito e acredita que Epstein diria o mesmo se pilotasse o RB22.

"Eu o convido a pilotar meu carro", disse Verstappen. "Acho que ele teria que sair depois de cinco voltas e não vai conseguir andar depois."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Segundo Verstappen, medidas de longo prazo serão necessárias nos próximos anos. Na quinta-feira, ele já havia dito que os pilotos não deveriam mais ter que aceitar tais condições por causa dos danos à coluna, e após a classificação o holandês apresentou uma proposta concreta.

"Você pode colocar uma nova camada de asfalto de novo, mas um ou dois anos depois terá o mesmo problema, então é preciso olhar mais a fundo".

"Acho que a FIA e a Formula 1 também deveriam ser mais rigorosas quanto a isso. Entendo que tudo isso custa muito dinheiro, mas isso é realmente apenas colocar um curativo no problema. É preciso escavar tudo e colocar uma fundação adequada se você sabe que o solo embaixo está se movendo".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton comenta relação com filhos de Kim Kardashian

Principais comentários
Mais de
Ronald Vording

F1: Red Bull identifica dois “focos principais” após início promissor de Verstappen em Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Red Bull identifica dois “focos principais” após início promissor de Verstappen em Austin

F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"

F1: Verstappen brinca sobre "perguntas codificadas" no rádio de Singapura e Red Bull planeja etapas sem Lambiase

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen brinca sobre "perguntas codificadas" no rádio de Singapura e Red Bull planeja etapas sem Lambiase
Mais de
Max Verstappen

Verstappen ganha 15 posições no stint final e trio do holandês é P9 em prova de GT em Portimão

Blancpain Endurance
Blancpain Endurance
Portimão
Verstappen ganha 15 posições no stint final e trio do holandês é P9 em prova de GT em Portimão

F1: Verstappen revela problemas técnicos que enfrentou até vencer em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen revela problemas técnicos que enfrentou até vencer em Singapura

F1: Verstappen revela 'trunfo' de desenvolvimento da Red Bull para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen revela 'trunfo' de desenvolvimento da Red Bull para 2027
Mais de
Red Bull Racing

F1 - "Muito diferente de 15 meses atrás": Horner revela ligação da Red Bull após 1ª vitória de motor próprio

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - "Muito diferente de 15 meses atrás": Horner revela ligação da Red Bull após 1ª vitória de motor próprio

F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

F1 - Horner: Rivalidade com Wolff era "autêntica e necessária", mas virou "teatro"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Horner: Rivalidade com Wolff era "autêntica e necessária", mas virou "teatro"

Últimas notícias

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado