Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

Lando classificou a alegação de Max como "bobagem" depois do holandês defender que, se ele estivesse na McLaren, o título teria sido decidido há semanas

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Chegando à reta final do campeonato de 2025 da Fórmula 1, a briga pelo título ainda está em aberto para três pilotos: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. No entanto, para o tetracampeão, essa disputa já deveria ter sido fechada há semanas, como aconteceu em 2023 e 2024.

Durante entrevistas no Catar, Verstappen deixou claro que, se ele estivesse com o carro da McLaren, a decisão já teria acontecido muitas corridas antes e ele não permitiria tanta discussão sobre o assunto. 

No entanto, durante a coletiva de imprensa de sábado no Circuito Internacional de Losail, Norris considerou esse comentário uma bobagem.

"Max pode dizer o que quiser. Ele conquistou esse direito: ganhou quatro campeonatos. Tenho muito respeito por ele e por tudo o que ele conquistou. Max geralmente tem muito conhecimento, mas também há muitas coisas sobre as quais ele diz bobagens. Isso também é típico da Red Bull: a abordagem agressiva e falar bobagens o tempo todo".

Quando perguntaram a Verstappen durante a sessão de mídia holandesa se ele também fala bobagens em sua opinião, o piloto da Red Bull riu: "Não, eu sempre coloco os fatos na mesa".

Isso poderia ser parte dos 'jogos mentais' habituais, embora, em um tom mais sério, Verstappen revele que a primeira luta pelo título envolve automaticamente mais pressão.

"É claro que é difícil dizer isso, mas por experiência própria eu sei: se você está disputando seu primeiro título mundial, é claro que tem um pouco mais de pressão do que nos anos seguintes".

Menos a perder do que os pilotos da McLaren

Isso se reflete até certo ponto no fim de semana de corrida no Catar, embora deva ser dito que a margem de Norris normalmente deve ser confortável o suficiente.

"Vai ser um pouco mais difícil para Lando novamente neste fim de semana, sim. Oscar está se sentindo bem, eu acho, e você viu isso novamente no Q3. Lando, é claro, ainda tem uma boa vantagem no final, também sobre Oscar, então é um pouco difícil dizer".

A diferença de pressão também se aplica à corrida de domingo no Catar. Zak Brown já previu que Verstappen vai entrar a todo vapor na primeira curva, justamente porque tem muito menos a perder do que a dupla da McLaren.

"Especialmente em comparação com Lando. Acho que ele também sabe disso. Mas, por outro lado, também não estou tão preocupado com isso. Apenas tento fazer o meu melhor. Se houver uma chance, é claro que vou atrás dela. Por outro lado, é claro que você não faz loucuras, isso também não ajuda", finalizou o holandês.

Ronald Vording
