Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Verstappen reclama de interrupções no TL2 e diminui expectativas em Las Vegas

Tetracampeão também está sofrendo com a baixa aderência do traçado de rua

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

O GP de Las Vegas é uma das corridas mais frias do calendário da Fórmula 1, isso porque acontece de noite, para contemplar todas as luzes da cidade e adicionar ao show. No entanto, esse se tornou um verdadeiro desafio para as equipes e pilotos. Por exemplo, Max Verstappen já freou as esperanças dele conquistar a vitória no traçado norte-americano.

Leia também:

Acontece que atingir a temperatura ideal nos pneus é uma tarefa muito complicada, já que a pista não costuma alcançar nem mesmo os 20°C, com a temperatura ambiente bem baixa também. Isso afeta diretamente na aderência.

Verstappen parecia ter um bom equilíbrio no Treino Livre 1, conseguindo andar no pelotão da frente, terminando em quarto, atrás do companheiro de equipe Yuki Tsunoda. No entanto, horas mais tarde, o tetracampeão teve apenas o nono melhor tempo.

Além do frio, que não é melhor amigo da Red Bull, a pista está muito escorregadia depois das fortes chuvas no início da semana. A situação do holandês também não foi nada ajudada com as interrupções no fim da sessão por conta das tampas de bueiro soltas.

Verstappen avaliou a sexta-feira de treinos como "ok" e questionou a decisão da FIA em fazer tantas pausas para analisar a segurança da pista. Vale lembrar que o TL2 é a sessão mais representativa antes da classificação.

"Só é difícil entender o que fazer com tantas interrupções. Ainda temos de melhorar um pouco para encontrar mais aderência. A pista melhora bastante a cada sessão, então vamos focar nisso para ver como operar os pneus na classificação e na corrida".

O piloto também descartou qualquer comparação com outras equipes ou até mesmo o comportamento do RB21 em outros circuitos.

"É muito mais frio aqui e o asfalto é extremamente escorregadio. Não dá para comparar com outros lugares só porque também são pistas de baixa pressão aerodinâmica. Não é garantia de ser rápido aqui".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga
