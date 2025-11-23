Max Verstappen conseguiu aproveitar o erro de Lando Norris na largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1, assumindo a liderança na primeira curva, de onde não saiu mais. O holandês venceu com uma margem de pouco mais de 20 segundos e não escondeu que a manobra no início da corrida foi fundamental para uma prova tranquila.

"Ajudou muito ter assumido a liderança já na primeira curva. No primeiro stint todos estávamos tentando entender o quanto podíamos forçar e quanto precisávamos administrar, porque estávamos muito próximos até os pit stops", disse o holandês na entrevista antes do pódio.

Verstappen também deu detalhes da ultrapassagem sobre Norris: "Você precisa proteger o lado de dentro, claro. Mas aqui é fácil errar o ponto de frenagem, porque, normalmente, na largada, você sai do grid e ainda tem tempo de olhar nos espelhos. Aqui, não, você tem de frear quase imediatamente e a pista é escorregadia. Acho que foi isso que tornou tudo tão apertado".

"Normalmente, a corrida é difícil para nós. Não costumamos ser bons com os pneus, mas hoje tudo estava mais sob controle e eu pude acelerar um pouco mais. O carro estava muito mais ao meu gosto. Houve uma diferença muito boa no final", adicionou.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Matematicamente, o título ainda é uma possibilidade. Questionado sobre isso, o tetracampeão se manteve realista: "Estamos mais constantes no pódio. Do meio de 2024 até o meio de 2025 estivemos mais fora do pódio do que dentro e agora estamos sempre lutando por P2 ou P3, o que já é um grande passo. Se você quer disputar o título, tinha que ser assim desde o início, mas não acertamos o carro no começo do ano. Agora está mais consistente e, às vezes, isso é o suficiente para vencer".

"Ainda há uma grande diferença, mas estamos tentando maximizar o que temos e, neste fim de semana, isso foi o primeiro lugar", acrescentou, admitindo que pensa sim no título, mas "só tento aproveitar, me divertir e vencer quando dá".

Verstappen ainda disse estar orgulhoso do progresso da equipe, apesar dos altos e baixos da temporada. "Houve momentos difíceis, mas aprendemos muito. Isso é valioso para os próximos anos. Queremos terminar a temporada com força e estar na briga pelo campeonato desde o início do próximo ano", concluiu.

