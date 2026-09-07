Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza

NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington

F4 Brasil: Fausto Arnaudo fecha etapa de Interlagos com vitória

F4 Brasil
F4 Brasil
F4 Brasil: Fausto Arnaudo fecha etapa de Interlagos com vitória

Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Geral
Geral
Murilo Fiore e Nico Dall’Agnol vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos vencem corridas da Stock Light em Curvelo

Stock Light
Stock Light
Gabriel Koenigkan e Alexandre Bastos vencem corridas da Stock Light em Curvelo

Ramos destaca 'dificuldade de subir ao alto do pódio' na Stock Car ao celebrar vitória em Curvelo

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Ramos destaca 'dificuldade de subir ao alto do pódio' na Stock Car ao celebrar vitória em Curvelo
Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

Mesmo garantindo o 3º lugar, holandês desabafa sobre velocidade nas retas e reforça que falhas no eixo traseiro do RB22 continuam presentes

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull

Depois que Max Verstappen disse, no sábado, que o carro da Red Bull era feito de papel, o holandês conseguiu subir ao mais icônico pódio do calendário da Fórmula 1 um dia depois: Monza. O ritmo de corrida se mostrou consideravelmente melhor do que Verstappen imaginava ser possível após a classificação, embora ele reafirme que os mesmos problemas ainda estavam presentes.

O editor recomenda:

Durante a corrida, o tetracampeão já havia comentado que o eixo traseiro parecia quebrado, o que se relaciona com o que ele explicou à mídia holandesa no sábado: certos componentes na parte traseira do RB22 às vezes se deterioram durante uma sessão, o que Verstappen chama de “degradação do carro”.

O holandês, na coletiva de imprensa pós-corrida, ressaltou que o problema ainda o estava prejudicando no domingo, em sua trajetória para o terceiro lugar, atrás da dupla da Mercedes: “Ainda estava lá, nada mudou. Simplesmente não está bom. Você tem dificuldade nas ondulações, nas zebras e, especialmente, em baixa velocidade”.

“Ainda parece que o eixo traseiro simplesmente não está muito flexível. Então, com certeza, hoje não foi ideal de novo e nos custou desempenho, mas é o que é".

Verstappen said he was still experiencing problems at the rear of the Red Bull on Sunday

Verstappen disse que ainda estava enfrentando problemas na traseira da Red Bull no domingo

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Além do problema na traseira do RB22, Verstappen afirmou que houve outro fator que fez uma diferença ainda maior: a unidade de potência da Mercedes é consideravelmente mais eficiente em termos de distribuição de energia do que a da Red Bull Ford Powertrains.

“Acho que ficou bem claro durante a corrida que simplesmente não conseguimos acompanhar a distribuição de energia dos carros com motor Mercedes, e isso é, obviamente, muito difícil em uma pista como Monza”, disse ele.

Em parte por causa disso, Verstappen tentou frear bem tarde na segunda chicane, onde ele recuperou a posição pela parte de fora em algumas ocasiões depois de ter sido ultrapassado na Curva Grande.

“[Não gostei] muito quando as pessoas simplesmente passam por você como se você fosse uma tartaruga”, disse Max. “Mas, sim, basta recuperar a posição pela parte de fora. O carro tem boa resposta na frenagem, o que ajuda. 

"Eu estava confiante para atacar as zonas de frenagem. Consegui fazer isso duas vezes nas curvas 2 e 4. Isso é divertido, mas, ao mesmo tempo, também frustrante. Eu só tento maximizar tudo o que posso".

Essa maximização significou até que Verstappen conseguiu disputar com a Mercedes por algum tempo, mas, segundo o piloto da Red Bull, isso se deveu principalmente à potência do modo ultrapassagem em Monza.

According to Verstappen, Red Bull had little chance against Mercedes due to the difference in efficiency between the two power units

Segundo Verstappen, a Red Bull tinha poucas chances contra a Mercedes devido à diferença de eficiência entre as duas unidades de potência

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A energia adicional que os pilotos podem recuperar e utilizar quando estão a menos de um segundo do carro à frente fez com que Verstappen conseguisse acompanhar a Mercedes por um tempo surpreendentemente longo. No entanto, assim que a diferença aumentou para mais de um segundo, tal disputa efetivamente chegou ao fim.

“É claro que, com o modo ultrapassagem, a situação parecia bastante promissora, mas assim que assumi a liderança, ficou muito difícil defendê-la. E esse foi um pouco o meu problema durante toda a corrida”, afirmou o holandês.

 “Mesmo quando tivemos o VSC, fizemos uma parada nos boxes, colocamos pneus melhores e eu estava ultrapassando carros, mas assim que eles conseguem se manter nesse modo ultrapassagem, fica simplesmente poderoso demais para a gente conseguir defender, mesmo com pneus melhores. Por isso, demorei um pouco até conseguir passar pelos McLarens".

No entanto, o quinto pódio de Verstappen nesta temporada é um impulso bem-vindo. Não apenas após suas reclamações no sábado, mas naturalmente também após o acidente precoce de Verstappen em Zandvoort.

“Para nós, estar no pódio depois de um fim de semana muito difícil em Zandvoort, onde o carro não estava exatamente do meu agrado, [é positivo]".

“Conseguimos uma forte recuperação de sexta-feira para sábado e o carro estava definitivamente em uma configuração melhor. Mas ainda temos alguns detalhes e áreas em que sabemos que precisamos melhorar, além do uso [de energia] nas retas", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza
Próximo artigo F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

Principais comentários
Mais de
Ronald Vording

F1 - "Foi uma das maiores surpresas": Wolff revela detalhes da evolução de Antonelli em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - "Foi uma das maiores surpresas": Wolff revela detalhes da evolução de Antonelli em 2026

F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

F1: Por que motor da Red Bull é considerado o mais forte de 2026 pelo ADUO?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Por que motor da Red Bull é considerado o mais forte de 2026 pelo ADUO?
Mais de
Max Verstappen

Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

ANÁLISE F1 - Norris, Verstappen e Leclerc: por que pilotos de ponta não mudaram de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1 - Norris, Verstappen e Leclerc: por que pilotos de ponta não mudaram de equipe

F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos
Mais de
Red Bull Racing

F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Red Bull confirma contratação de ex-Aston Martin como substituto de Lambiase

Últimas notícias

F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Ferrari dá veredito sobre embate entre Hamilton e Leclerc em Monza

F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza

NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington