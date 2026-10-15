F1: Verstappen relembra momento “muito especial” em Singapura com Lambiase
Primeira vitória do holandês no GP de Singapura foi acompanhada do engenheiro de corrida que irá deixar a Red Bull nos próximos anos
O tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, descreveu como “muito especial” o fato de ter compartilhado sua primeira vitória no GP de Singapura com seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, que está de saída da Red Bull.
O holandês conquistou sua segunda vitória em um GP nesta temporada durante um fim de semana dominante em Marina Bay. Ele conquistou a pole position tanto para a sprint quanto para a corrida principal e venceu ambas as provas.
A equipe de Milton Keynes enviou Lambiase, que deixará a equipe para se juntar à McLaren até 2028, para representar a Red Bull ao lado de Verstappen no pódio. Foi anunciado em abril de 2026 que Lambiase deixaria a Red Bull quando seu contrato expirasse no final de 2027, a menos que um acordo anterior fosse alcançado.
Ele se juntará à McLaren como diretor de corridas. Com isso, Tom Hart assumirá como engenheiro de corrida de Verstappen em 2027, bem como nos GPs dos Estados Unidos, de São Paulo e de Las Vegas de 2026.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Verstappen foi questionado sobre ter compartilhado o pódio com Lambiase em Singapura durante a coletiva de imprensa pós-GP. “É, não esperava por isso. Lembro que ele me disse no ano passado em Las Vegas: ‘Essa pode ser a última vez que subo ao pódio’. Eu respondi: ‘Não seja bobo, vamos vencer muito mais’”, explicou o tetracampeão mundial.
“Mas acho que quase dei azar pra mim mesmo ali. E sim, foi simplesmente muito legal que o tenham colocado no pódio. Claro, todos sabemos que ele está de saída, mas acho que foi muito especial dividir o pódio aqui, em uma pista onde ainda não tínhamos vencido juntos. Então, foi muito bom vê-lo lá em cima".
Após três vitórias consecutivas, em Sepang e duas em Marina Bay (sprint e principal), Verstappen ocupa atualmente a quarta posição na classificação dos pilotos, com 221 pontos, 119 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Verstappen revela problemas técnicos que enfrentou até vencer em Singapura
F1: Verstappen revela 'trunfo' de desenvolvimento da Red Bull para 2027
F1: Apesar da vitória sprint em Singapura, Verstappen faz cobrança à Red Bull
F1 - Horner: Rivalidade com Wolff era "autêntica e necessária", mas virou "teatro"
F1: FIA proíbe 'truque' aerodinâmico da Red Bull nos sidepods para 2027
F1 - Horner esclarece rumores envolvendo ida à Ferrari: "Fui tirado de contexto"
Últimas notícias
F1: Gene Haas aponta semelhanças nas trajetórias de Câmara e Bearman
Câmara será o 34º brasileiro a correr na F1; veja lista
Qual é a verdadeira situação da Haas, futura equipe de Câmara na F1?
Após o anúncio de Câmara na Haas, veja como está o grid da F1 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários