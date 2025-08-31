Desde o início da temporada 2025 da Fórmula 1, o tetracampeão Max Verstappen mostrou ter uma boa relação com Gabriel Bortoleto, com o brasileiro tendo no holandês um de seus maiores ídolos no esporte. E na preparação para o GP da Holanda deste fim de semana, Verstappen relembrou o início dessa "amizade".

A história começou no chamado "media pen", a zona de entrevistas no paddock onde os pilotos conversam as emissoras de TV e respondem às suas perguntas imediatamente após o final das sessões. Lá, o novato da Sauber elogiou Verstappen e desejou a ele tudo de bom para a corrida de domingo: "As McLarens estão dominando de qualquer maneira. Uma luta pela vitória seria legal".

Bortoleto também falou sobre o fato de Verstappen ser tetracampeão mundial e que os resultados atuais certamente não refletem seu nível como piloto. Um tópico que foi abordado alguns minutos depois na coletiva de imprensa da FIA, onde Verstappen estava sentado junto com os dois pilotos da McLaren.

Como Verstappen apoia Bortoleto

Verstappen revelou que costuma pilotar com Bortoleto no simulador. Não no simulador da Red Bull em Milton Keynes, é claro, mas em plataformas virtuais de corrida simulada. "Acho que até compartilhei com ele o modelo de pista que uso para Zandvoort", diz Verstappen. "Tenho certeza de que ele deu algumas voltas!".

O apoio do holandês valeu a pena: Bortoleto foi quase dois décimos de segundo mais rápido na Q1 no sábado do que seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que é considerado um dos melhores classificadores do grid atual, e até passou para o Q2 com um 15º lugar no Q1.

Verstappen enfatiza seu bom relacionamento com Bortoleto. Quando eles pilotam juntos no simulador, cada um em sua própria casa, "vocês naturalmente conversam sobre coisas diferentes. E às vezes eu conto truques para ele, porque ele nunca pilotou aqui na F1. Gabi é uma ótima pessoa, nos damos bem. E hoje ele foi muito bem novamente. Ele está fazendo um ótimo trabalho".

Uma história maluca sobre o primeiro encontro

Verstappen e Bortoleto se encontraram pela primeira vez em 2017 em um evento de kart no Adria Karting Raceway, na Itália. Ao longo de alguns fins de semana, esse é o local onde todos os que estão se preparando para ter uma carreira no automobilismo europeu um dia se encontram. E Bortoleto era um deles naquela época.

"Ainda me lembro exatamente quando encontrei Max pela primeira vez. Foi em Adria", diz o jovem de 20 anos. "Max entrou no paddock e, de repente, todos os garotos se reuniram em torno dele como uma multidão. Pensei comigo mesmo: 'Não vou forçar minha entrada agora. De qualquer forma, não é possível falar com ele'".

"Então voltei para a CRG, que era a minha equipe na época, e de repente Max entrou na tenda porque ele costumava correr pela equipe. Perguntei ao Tinini, o gerente da equipe, se ele poderia pedir ao Max para tirar uma foto comigo e ele organizou isso. Max foi muito legal. Fiz algumas perguntas a ele. Na época, ele ainda era jovem, tinha 17 ou 18 anos, mas aquele foi um dia muito especial para mim".

Se você rolar a tela um pouco mais para baixo, ainda poderá ver a foto tirada na época na conta do Instagram de Bortoleto. E Verstappen, que estava prestes a começar sua primeira temporada completa com a Red Bull Racing em janeiro de 2017, até se lembra de estar lá "porque alguns dos meus amigos estavam pilotando".

"Eu sabia que minha antiga equipe, a CRG, também estava lá. Eles tinham feito muito por mim, então dei uma passada para cumprimentar meu antigo chefe Giancarlo. E então havia um brasileiro que me pediu uma foto. Ainda rimos disso até hoje. Às vezes, alguém envia a foto e é uma boa lembrança. E agora Gabi também está aqui, na F1".

O fato de Verstappen nunca se esquecer desses encontros e apoiar os jovens pilotos em seus primeiros passos na Fórmula 1 conta a seu favor. Às vezes, até mesmo antes da corrida, no caminhão durante a parada dos pilotos, com dicas e truques. Será que ele ainda faria o mesmo se um dia disputasse o campeonato mundial contra Bortoleto?

