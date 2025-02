Embora Max Verstappen tenha contrato com a Red Bull até 2028, o jornal britânico Daily Mail afirmou que a Aston Martin preparou uma oferta de um bilhão de libras esterlinas pelo holandês. No entanto, o tetracampeão da Fórmula 1 riu dos rumores e da suposta quantia.

Na coletiva de imprensa pré-F1 75, evento de lançamento das pinturas dos carros de 2025, Verstappen brincou: "É muito dinheiro!"

"Quando li isso, honestamente, foi a primeira vez que vi algo assim", disse. O holandês reconhece que houve contato com a Aston Martin, "mas isso foi apenas sobre o GT3 para este ano. É isso, não há muito mais a dizer sobre isso".

Já o chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, não está preocupado com a possibilidade de perder Verstappen para equipe de Silverstone.

"Sei que é preciso preencher as páginas durante o período de inverno [pausa intertemporadas], mas um bilhão de dólares por um piloto seria uma quantia incrivelmente alta", disse Horner. "Acho que Max está muito feliz no ambiente em que está agora. Ele cresceu na equipe".

"Ele tem um ótimo relacionamento com a equipe, os engenheiros, os técnicos e todos com quem trabalha".

No entanto, ele sabe que cabe à Red Bull evitar que Verstappen se interesse por uma troca. "Cabe a nós fornecer a ele um carro competitivo e continuar a dar a ele uma plataforma para alcançar os resultados que ele já alcançou nos últimos 10 anos".

Quando perguntado se uma soma de um bilhão de dólares pode ser aceita por qualquer uma das equipes atuais da F1, Horner respondeu: "Não posso dizer nada sobre as finanças de outras equipes, mas a Red Bull está, na minha opinião, razoavelmente bem posicionada em comparação com outras equipes no pitlane".

Veja TUDO do LANÇAMENTO dos CARROS de 2025 direto de Londres | REACT COM IMAGENS e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!