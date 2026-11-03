Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027

NASCAR: Dodge anuncia retorno à Cup Series em 2027 após 14 anos de ausência

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR: Dodge anuncia retorno à Cup Series em 2027 após 14 anos de ausência

F1 - Wolff: Dois patrocinadores deixaram a Mercedes por causa de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Wolff: Dois patrocinadores deixaram a Mercedes por causa de Antonelli

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Losail, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Losail, com Moreira
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Pintura terá as cores da bandeira do Brasil junto do tradicional símbolo do leão no topo; Lindblad também terá novo capacete

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Capacete especial de Max Verstappen para o GP de São Paulo

Capacete especial de Max Verstappen para o GP de São Paulo

Foto de: Divulgacao

Depois de vencer no Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen revelou um capacete especial para o GP de São Paulo de Fórmula 1, utilizando as cores da bandeira do Brasil junto de elementos tradicionais de seu casco, como o leão na parte de cima da cabeça e a logo da Red Bull na parte de trás.

O editor recomenda:

O tetracampeão revelou a novidade nas redes sociais na terça-feira (03), afirmando que está "trazendo um pouco de samba para São Paulo".

 

Lindblad também revela novo capacete

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Indian-inspired helmet detail

Foto de: Srinivasa Krishnan / f1statsguru

A onda de novidades visuais para a etapa brasileira, contudo, não se limitou ao piloto da equipe austríaca. O jovem estreante Arvid Lindblad, que defende as cores da Racing Bulls, também aproveitou a ocasião para apresentar uma pintura inédita em seu casco, voltada para exaltar suas raízes culturais e familiares.

O novo design de Lindblad presta uma homenagem à cultura da Índia, conectando-se diretamente às celebrações do Diwali, a tradicional festa religiosa do hinduísmo que coincide com o mesmo final de semana da corrida em São Paulo na temporada 2026.

O piloto, que possui ascendência indiana, destacou o significado especial que a data possui e a forma como a festividade é tradicionalmente celebrada pelo núcleo de sua família,

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 e FIA eliminam brecha da taxa de compressão do motor da Mercedes para 2027
Próximo artigo F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Losail, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Losail, com Moreira

Últimas notícias

F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Álex Márquez opera ombro direito e desfalca Gresini no GP do Catar

TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario

TCR South America
TCRS TCR South America
TCR South America: Confira horários e como assistir à etapa de Rosario