F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo

Depois de vencer no Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen revelou um capacete especial para o GP de São Paulo de Fórmula 1, utilizando as cores da bandeira do Brasil junto de elementos tradicionais de seu casco, como o leão na parte de cima da cabeça e a logo da Red Bull na parte de trás.

O tetracampeão revelou a novidade nas redes sociais na terça-feira (03), afirmando que está "trazendo um pouco de samba para São Paulo".

Lindblad também revela novo capacete

Foto de: Srinivasa Krishnan / f1statsguru

A onda de novidades visuais para a etapa brasileira, contudo, não se limitou ao piloto da equipe austríaca. O jovem estreante Arvid Lindblad, que defende as cores da Racing Bulls, também aproveitou a ocasião para apresentar uma pintura inédita em seu casco, voltada para exaltar suas raízes culturais e familiares.

O novo design de Lindblad presta uma homenagem à cultura da Índia, conectando-se diretamente às celebrações do Diwali, a tradicional festa religiosa do hinduísmo que coincide com o mesmo final de semana da corrida em São Paulo na temporada 2026.

O piloto, que possui ascendência indiana, destacou o significado especial que a data possui e a forma como a festividade é tradicionalmente celebrada pelo núcleo de sua família,

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