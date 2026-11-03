F1: Verstappen revela capacete especial para GP de São Paulo
Pintura terá as cores da bandeira do Brasil junto do tradicional símbolo do leão no topo; Lindblad também terá novo capacete
Capacete especial de Max Verstappen para o GP de São Paulo
Foto de: Divulgacao
Depois de vencer no Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen revelou um capacete especial para o GP de São Paulo de Fórmula 1, utilizando as cores da bandeira do Brasil junto de elementos tradicionais de seu casco, como o leão na parte de cima da cabeça e a logo da Red Bull na parte de trás.
O tetracampeão revelou a novidade nas redes sociais na terça-feira (03), afirmando que está "trazendo um pouco de samba para São Paulo".
Lindblad também revela novo capacete
Foto de: Srinivasa Krishnan / f1statsguru
A onda de novidades visuais para a etapa brasileira, contudo, não se limitou ao piloto da equipe austríaca. O jovem estreante Arvid Lindblad, que defende as cores da Racing Bulls, também aproveitou a ocasião para apresentar uma pintura inédita em seu casco, voltada para exaltar suas raízes culturais e familiares.
O novo design de Lindblad presta uma homenagem à cultura da Índia, conectando-se diretamente às celebrações do Diwali, a tradicional festa religiosa do hinduísmo que coincide com o mesmo final de semana da corrida em São Paulo na temporada 2026.
O piloto, que possui ascendência indiana, destacou o significado especial que a data possui e a forma como a festividade é tradicionalmente celebrada pelo núcleo de sua família,
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