O GP da Holanda irá deixar o calendário da Fórmula 1 na temporada 2027, sem planos para retornar em um futuro próximo. Para homenagear a sua "última corrida em casa", Max Verstappen revelou um capacete especial para a prova de Zandvoort.

O design especial do 'casco' do tetracampeão para última corrida em casa é branco com detalhes em azul, homenageando as porcelanas Delft, típicas da cultura holandesa e que também são os troféus da prova de Zandvoort da F1.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da marca do tetracampeão, a Verstappen.com, o capacete é mostrado em cima de uma estante com outras peças de porcelana. Tal móvel então é visto em diversas paisagens típicas da Holanda e nos arredores do circuito, localizado no litoral do país europeu.

Já no seu perfil pessoal, uma publicação mostra mais detalhes do capacete especial, com uma legenda: "Para minha última corrida em casa. Dankjewel Zandvoort [ou 'Obrigado Zandvoort']"

Foto de: Reprodução

O GP da Holanda marca o retorno da temporada 2026 da F1 depois da pausa de meio de temporada. A etapa de Zandvoort, que contará com corrida sprint, acontece dos dias 21 a 23 de agosto.

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