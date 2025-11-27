Após o GP da Holanda, corrida que marcou o retorno da Fórmula 1 da pausa de verão, Max Verstappen estava a 104 pontos da liderança no campeonato de pilotos. Sete etapas depois, o holandês é terceiro colocado, mas está na briga pelo título e empatado em número de pontos com Oscar Piastri (perde no critério desempate de número de corridas).

No dia de mídia do Catar, o tetracampeão admitiu que após a rodada de Zandvoort, seu GP de casa, não acreditava mais que seria possível disputar o pentacampeonato, mas a medida que o tempo passou, vencendo as duas corridas seguidas, o cenário mudou.

"Quero dizer, provavelmente depois daquela corrida, quando cheguei em casa, pensei: ‘é isso, estamos fora da briga pelo campeonato’, mas depois disso tivemos uma virada muito boa", reconheceu. "Definitivamente entendemos melhor o carro, colocamos atualizações nele. Tudo isso junto, provavelmente com alguns erros do outro lado também, e nós maximizando vários resultados, fez com que estivéssemos aqui".

"Estou feliz com isso. Eu teria ficado um pouco mais feliz se tivéssemos tido uma primeira metade de temporada melhor, mas é assim que a vida é, você não pode voltar no tempo e mudar. Mas, no geral, de agora até o fim, vamos apenas tentar fazer o melhor que pudermos", concluiu.

