Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen revela em que momento do ano 'jogou a toalha' na disputa pelo título

104 pontos separavam o holandês da liderança; agora, ele está empatado com o segundo colocado e na disputa pelo título

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Após o GP da Holanda, corrida que marcou o retorno da Fórmula 1 da pausa de verão, Max Verstappen estava a 104 pontos da liderança no campeonato de pilotos. Sete etapas depois, o holandês é terceiro colocado, mas está na briga pelo título e empatado em número de pontos com Oscar Piastri (perde no critério desempate de número de corridas). 

Leia também:

 No dia de mídia do Catar, o tetracampeão admitiu que após a rodada de Zandvoort, seu GP de casa, não acreditava mais que seria possível disputar o pentacampeonato, mas a medida que o tempo passou, vencendo as duas corridas seguidas, o cenário mudou. 

"Quero dizer, provavelmente depois daquela corrida, quando cheguei em casa, pensei: ‘é isso, estamos fora da briga pelo campeonato’, mas depois disso tivemos uma virada muito boa", reconheceu. "Definitivamente entendemos melhor o carro, colocamos atualizações nele. Tudo isso junto, provavelmente com alguns erros do outro lado também, e nós maximizando vários resultados, fez com que estivéssemos aqui". 

"Estou feliz com isso. Eu teria ficado um pouco mais feliz se tivéssemos tido uma primeira metade de temporada melhor, mas é assim que a vida é, você não pode voltar no tempo e mudar. Mas, no geral, de agora até o fim, vamos apenas tentar fazer o melhor que pudermos", concluiu. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026
Próximo artigo F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail
F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se eu fosse Piastri

F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se eu fosse Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se eu fosse Piastri

Últimas notícias

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros