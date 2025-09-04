Há algo de irresistível no fascínio de correr pela Ferrari, independentemente da bagagem considerável que geralmente vem com ela. A pressão, as brigas internas e o escrutínio implacável da mídia vêm acompanhados de toda essa paixão, emoção e dos melhores carros da companhia na Fórmula 1. No entanto, Max Verstappen não planeja correr pela Scuderia no futuro.

Esse modelo foi estabelecido pelo fundador da marca, Enzo Ferrari, o autodenominado "agitador de homens", que considerava todos os pilotos, exceto os mais extraordinários, como ajudantes contratados.

"A expectativa de desempenho da Ferrari exercia uma forte força que se irradiava por toda a organização, e os pilotos não estavam isentos dela", escreveu o campeão mundial de 1961, Phil Hill.

"Em vez de a corrida ser o ponto culminante de um esforço de equipe para vencer, havia a sensação de que você, o piloto, tinha sido relutantemente confiado a essa joia de máquina, esse fruto de gênio, e esperava-se que sua natural estupidez não a destruísse".

"Quando um de nós vencia, eu sentia uma certa relutância por parte da Ferrari em compartilhar os louros com o piloto, em dar-lhe um tapinha nas costas e agradecê-lo por um trabalho bem feito. Foi mais como se a Ferrari sentisse que a vitória era duplamente dele - ele não só tinha conseguido construir um carro que era melhor do que todos os outros carros, mas um carro que também era bom o suficiente para frustrar até mesmo a destrutividade natural de seu piloto".

Lewis Hamilton tem operado sob considerável pressão este ano e é justo dizer que as expectativas não foram atendidas em ambos os lados. Além da vitória na corrida sprint da China, ele ainda não conseguiu se estabelecer à frente do companheiro de equipe Charles Leclerc em termos de ritmo; e o carro em si tem se mostrado vexatório às vezes, muitas vezes não sendo nem mesmo um líder, muito menos um vencedor em potencial.

Somente nesta semana, o chefe da equipe, Fréd Vasseur, admitiu que potencialmente subestimou a escala do desafio de integrar Hamilton à organização.

Antes do GP da Itália em Monza, Max Verstappen foi questionado sobre a Ferrari, já que essa é uma das poucas equipes de ponta com a qual ele não tem vínculo, e sobre sua opinião a respeito da tumultuada primeira temporada de Hamilton em Maranello.

"Eles têm dois pilotos contratados para o próximo ano, então não há discussão de qualquer maneira", disse Verstappen à mídia selecionada, incluindo ao Motorsport.com. "Agora, existe uma chance? Sim, há muitas chances na vida para qualquer tipo de decisão".

"É claro que, no momento, isso não está no horizonte, mas quem sabe? Eu nem sei por quanto tempo vou pilotar na Fórmula 1, então ainda há muitas incógnitas para mim".

"É sempre muito difícil saber o que vai acontecer, certo? Não posso saber como ele [Hamilton] estava operando na Mercedes, como ele se sente pessoalmente, o que está acontecendo também na equipe [Ferrari] neste momento. Não tenho nenhuma informação sobre isso".

"A questão é que ele entrou para uma equipe que já tem um piloto muito forte com Charles [Leclerc], então nunca será fácil entrar imediatamente e começar a bater seu companheiro de equipe que está bem integrado, conhece a equipe muito bem, fala a língua".

"Mas, às vezes, esses carros podem ser bem complicados para entender completamente por que você é rápido ou não, basicamente".

Enzo Ferrari construiu sua reputação nas pistas de corrida ultraperigosas da era pré-guerra. Sua equipe de mesmo nome faz parte da estrutura do campeonato mundial desde a primeira temporada em 1950.

Apesar de seus carros não terem participado da primeira corrida do campeonato, as razões para isso estão na essência do status da marca, mesmo que a Ferrari estivesse vivendo uma vida de mão beijada na época. Se você visitar o Museu de Silverstone, poderá ver a correspondência entre Enzo e o Royal Automobile Club, na qual eles não conseguiram chegar a um acordo sobre quanto o RAC deveria subsidiar as viagens da Ferrari ao Reino Unido.

A magia da Ferrari é tão grande que muitas pessoas perdem a cabeça por causa dela, e até mesmo pilotos de GP sagazes e com uma carreira profissional foram para Maranello mesmo quando a equipe não estava em condições de lhes dar um carro vencedor. Verstappen, não.

"Acho que a Ferrari é uma marca enorme", disse ele. "Todos os pilotos veem e se imaginam lá: 'Eu gostaria de correr pela Ferrari'. Mas acho que também é aí que vem o erro, só para correr pela Ferrari".

"Se algum dia eu quiser ir para lá, não vou só para correr pela Ferrari, vou porque vejo a oportunidade de vencer. E se você vencer com a Ferrari, será ainda melhor. E acho que é por isso que você não deve se deixar guiar apenas pelas emoções e pela paixão de uma marca, você precisa ir para lá porque sente que é o lugar certo para ir".

