F1 - Verstappen revela motivos para renovar com a Red Bull: "Segunda família"
Apesar das especulações sobre se ele continuaria na equipe austríaca e até mesmo na F1, o tetracampeão estendeu seu contrato até 2030
O retorno da temporada 2026 da Fórmula 1 no GP da Holanda trouxe uma 'bomba': a renovação de Max Verstappen com a Red Bull até 2030. O tetracampeão explicou os motivos para estender o contrato por mais dois anos além do prazo inicial de 2028.
Em coletiva acompanhada pelo Motorsport.com, realizada após o anúncio da renovação, Verstappen explicou por que decidiu renovar mais uma vez com a Red Bull.
“Enquanto aproveitávamos as férias, também conversamos com a equipe nos bastidores e decidimos prorrogar o contrato. É claro que estou muito feliz com isso. As conversas foram positivas. E eu realmente me sinto em casa aqui”, começou o tetracampeão.
“Além disso, poder trabalhar com Laurent Mekies [chefe de equipe] por mais de um ano tem sido, e continua sendo, muito, muito fácil e muito agradável para mim. Então, conseguir chegar a um acordo sobre o novo contrato é realmente muito bom".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Questionado sobre o que a Red Bull tem que o faz querer permanecer na equipe, o piloto #3 respondeu: “É como uma segunda família para mim. É claro que cheguei a esta equipe com a esperança de poder vencer corridas, e conquistamos quatro títulos juntos. Queremos trabalhar para voltar a esse objetivo".
"É algo que, claro, é muito emocionante. Sinto-me em casa aqui. Estou muito feliz com a renovação e espero que a equipe também esteja. Espero que possamos voltar ao topo”.
Sobre se tem uma ambição ou um objetivo claro que queira alcançar, Verstappen afirmou: “O mais importante é se divertir. Em segundo lugar, precisamos tentar voltar a vencer corridas”.
Por fim, pensando naquela que será sua última corrida em Zandvoort antes que a pista saia do calendário, Verstappen disse: "Vou prolongar um pouco mais minha permanência no esporte. Então acho que isso é algo positivo. Mas, antes de tudo, é claro, também quero aproveitar de verdade o fim de semana em Zandvoort e tentar dar aos fãs algo especial”, concluiu.
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