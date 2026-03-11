F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko

A Red Bull passou, em 2025, por grandes mudanças em sua estrutura, principalmente na parte executiva: além da saída do chefe de equipe Christian Horner, a escuderia demitiu Helmut Marko, consultor e 'voz forte' nas decisões do time taurino. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1 e que só correu em equipes do grupo de bebidas energéticas no Campeonato Mundial, contou como se sente após a saída do veterano austríaco e o que mudou no cotidiano da RBR.

“Talvez um pouco menos de piadas austríacas vindas de Helmut", Verstappen brincou com a imprensa, quando perguntado sobre o que mudou após a saída do consultor, em dezembro de 2025. “Mas eu ainda estou em contato com ele de qualquer forma. Talvez não tanto sobre detalhes do carro, mas sobre a vida".

“Compartilhei tantos momentos com ele, então, claro, vai parecer um pouco diferente na garagem, mas você também tem que olhar para frente e pensar no desempenho. Mas como eu disse, temos uma ótima relação e continuamos em contato de qualquer jeito".

Apesar de lamentar a saída de Marko, o tetracampeão destacou que as mudanças mudaram o clima dentro da equipe e que talvez tenha sido "necessárias".

“As equipes passam por mudanças em geral e acho que do nosso lado também foi assim. Foi revigorante também, talvez necessário,” explicou Max.

“Tem sido bom trabalhar com todos. Mas sempre foi bom para mim estar nesta equipe. É realmente como uma segunda família, por isso também estou muito feliz por estar aqui", concluiu.

