Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Verstappen revela o que mudou na Red Bull após saída de Marko

Consultor de automobilismo da marca de bebidas energéticas esteve no cotidiano da Red Bull até dezembro de 2025, quando foi demitido

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

A Red Bull passou, em 2025, por grandes mudanças em sua estrutura, principalmente na parte executiva: além da saída do chefe de equipe Christian Horner, a escuderia demitiu Helmut Marko, consultor e 'voz forte' nas decisões do time taurino. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1 e que só correu em equipes do grupo de bebidas energéticas no Campeonato Mundial, contou como se sente após a saída do veterano austríaco e o que mudou no cotidiano da RBR.

Leia também:

“Talvez um pouco menos de piadas austríacas vindas de Helmut", Verstappen brincou com a imprensa, quando perguntado sobre o que mudou após a saída do consultor, em dezembro de 2025. “Mas eu ainda estou em contato com ele de qualquer forma. Talvez não tanto sobre detalhes do carro, mas sobre a vida".

“Compartilhei tantos momentos com ele, então, claro, vai parecer um pouco diferente na garagem, mas você também tem que olhar para frente e pensar no desempenho. Mas como eu disse, temos uma ótima relação e continuamos em contato de qualquer jeito".

Apesar de lamentar a saída de Marko, o tetracampeão destacou que as mudanças mudaram o clima dentro da equipe e que talvez tenha sido "necessárias".

“As equipes passam por mudanças em geral e acho que do nosso lado também foi assim. Foi revigorante também, talvez necessário,” explicou Max.

“Tem sido bom trabalhar com todos. Mas sempre foi bom para mim estar nesta equipe. É realmente como uma segunda família, por isso também estou muito feliz por estar aqui", concluiu.

