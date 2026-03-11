Com uma corrida sprint na programação, Max Verstappen sabe que a Red Bull precisa começar bem no GP da China. O tetracampeão da Fórmula 1 destacou alguns pontos de melhoria após o GP da Austrália e o que pode continuar afetando a equipe no final de semana em Xangai.

A primeira corrida da nova era técnica da F1 aconteceu no domingo (8), mas no próximo fim de semana já está marcada a segunda etapa da temporada, na China. No Circuito Internacional de Xangai, as equipes e pilotos também disputarão a primeira corrida sprint de 2026. A consequência disso é que na sexta-feira (13) haverá apenas um treino livre, no qual se buscará o ajuste ideal dos novos carros.

Isso torna a tarefa um pouco mais difícil para todos, reconheceu Verstappen antes do GP da China. "Claro que é um fim de semana de sprint, então temos menos tempo para trabalhar no ajuste do carro. Por isso, precisamos começar bem desde o início", enfatizou.

"O circuito [de Xangai] é muito único, com um traçado desafiador com uma variedade de curvas de diferentes velocidades mas com muitas oportunidades para ultrapassagem".

No último fim de semana, Verstappen fez uma corrida de recuperação na Austrália. Após um acidente na classificação, ele teve que largar em vigésimo lugar em Melbourne, terminando em sexto. O tetracampeão vê isso como um sinal promissor, embora reconheça que há espaço para melhorias. "Foi bom voltar a correr e foi promissor ver que conseguimos fazer uma forte recuperação durante a corrida".

"A equipe fez um trabalho incrível para nos colocar onde estamos agora, mas ainda há muito a fazer e muitas lições que podemos tirar daquela corrida".

Max destacou o principal problema da equipe na etapa disputada em Albert Park: "Em Melbourne, tivemos principalmente problemas com desgaste dos pneus, algo que também pode ser um desafio neste circuito de Xangai, e o gerenciamento de energia é outro ponto que podemos analisar".

"Continuaremos coletando dados e trabalhando para melhorar o carro; ainda estamos aprendendo e queremos estar mais competitivos esta semana".

Hadjar vê oportunidades na China

Para o novo companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar, o primeiro fim de semana de corrida do ano não foi exatamente como esperado.

O francês se classificou muito bem em terceiro no sábado, mas abandonou a corrida por problemas no carro. Seu objetivo para o próximo fim de semana está claro: voltar a competir entre os pilotos mais rápidos. "Minha estreia pela equipe em Melbourne foi um momento especial e sábado foi um começo perfeito", contou Hadjar.

"Infelizmente, o fim de semana não terminou como esperávamos, mas estamos motivados para voltar mais fortes em Xangai esta semana. Quero causar uma boa impressão durante todo o fim de semana e continuar me medindo com os melhores. Em um fim de semana de sprint, você tem ainda mais chances de mostrar um bom desempenho, e é exatamente isso que eu busco".

