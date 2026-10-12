F1: Verstappen revela problemas técnicos que enfrentou até vencer em Singapura

Max Verstappen foi dominante para garantir sua primeira vitória no GP de Singapura de Fórmula 1, mas um problema com a unidade de potência durante as primeiras voltas da corrida de Marina Bay quase fez o holandês desperdiçar a oportunidade.

Historicamente, em pista seca, raramente se viram ultrapassagens na largada da corrida em Singapura capazes de mudar a liderança da prova, mas, no caso de Verstappen, havia um elemento preocupante: a tendência do RB22 não ser rápido no início de prova.

Durante a sprint, em parte, isso foi um problema relacionado à marcha escolhida em pista molhada, mas ao longo do ano o carro da Red Bull largou devagar várias vezes, custando posições na largada, especialmente no início e no meio da atual temporada.

Um problema que nunca foi totalmente resolvido, a ponto de até mesmo a Racing Bulls, com a qual compartilha o mesmo software, frequentemente ter largado com melhor impulso, confirmando que a questão também está nas escolhas humanas.

Por isso, Verstappen não escondeu que, se tivesse caído para a segunda posição na largada, a corrida se complicaria terrivelmente, também porque, com dois carros, independentemente de como a corrida acabasse, a Ferrari poderia ter jogado e exercido mais pressão tática, embora a Red Bull tenha se mostrado um degrau acima da Scuderia em termos de desempenho.

Temores esses que, de fato, se confirmaram, pois também hoje Verstappen teve um pequeno problema na largada. “Havia algo que, mais uma vez, não estava certo, então preciso entender o que aconteceu com o motor antes mesmo de soltar a embreagem, porque acho que isso prejudicou minha largada”.

“Preciso entender o que deu errado ali, porque, mais uma vez, não foi nada bom. Vamos dizer assim”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Posteriormente, Max destacou que, geralmente, quando há o procedimento de largada, normalmente se ouve um certo ruído de parte do motor que, desta vez, não ocorreu, prejudicando assim a arrancada.

“Eu estava lá apenas para vencer. Por isso, precisava fazer tudo o que fosse possível para dificultar bastante a entrada forte de Charles [Leclerc] na curva. Acho que era a única maneira de impedi-lo de assumir a liderança da corrida. Mas Charles é um piloto muito experiente e conseguimos manter tudo limpo. Na verdade, foi uma bela disputa, eu acho. Mas é sempre muito difícil avaliar qual é o ponto certo de frenagem”.

Max, no entanto, conseguiu manter a liderança da corrida logo na largada, fechando a trajetória de Leclerc a ponto de forçá-lo a tirar o pé do acelerador, enquanto o holandês seguiu com determinação, fechando a curva. Também por isso, a escolha dos pneus macios na largada, que garantiam um pouco mais de aderência, revelou-se acertada.

No entanto, esses não foram os únicos problemas reais para Max, pois nas primeiras voltas houve algumas dificuldades com o gerenciamento de energia e, além disso, o rádio também não funcionou corretamente.

“Sim, talvez ele estivesse contente que não funcionasse” – disse Verstappen, brincando, após a corrida, referindo-se ao fato de que seu engenheiro de pista não o entendia pelo rádio. “Eu realmente não conseguia dizer nada".

"Em determinado momento, ele tentou me perguntar algumas coisas usando códigos pelo rádio, e acho que ele entendeu bem o que eu queria dizer ou o que eu não estava fazendo, certo? Mas nunca é uma situação agradável”.

Não é a primeira vez nesta temporada que o rádio da Red Bull não funciona corretamente, mas em Singapura foi ainda pior.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nas primeiras voltas, parecia que Leclerc tinha ritmo para ficar perto de Verstappen, mas, como ficou evidente depois, na verdade Max acabou se distanciando por dois motivos.

Por um lado, a Red Bull teve alguns pequenos problemas de gerenciamento de energia, a ponto de terem alterado várias vezes as configurações para tentar ajustar os pontos em que usariam a bateria para se defender, especialmente na saída da curva 17, mas depois encontraram um equilíbrio e, enquanto Max manteve um excelente ritmo, Leclerc, por outro lado, sofreu mais com o esforço das primeiras voltas.

“Tivemos alguns problemas na distribuição de energia nas primeiras voltas, por isso o Charles estava tão perto de mim. Assim que consegui resolver isso, tudo correu bem, administramos bem os pneus e construí uma boa vantagem para evitar um undercut”, confirmou Max, que depois abriu uma vantagem de cerca de 10 segundos sobre os rivais.

A vitória de hoje é também a primeira do holandês no GP de Singapura, a única que sempre lhe escapou no calendário atual.

Sabia-se que Marina Bay poderia ser uma pista favorável para o RB22, mas a força demonstrada na primeira parte da corrida talvez tenha superado até mesmo certas expectativas, especialmente na primeira parte. “Sim. Já temos tido um bom desempenho em pistas muito diferentes entre si, e é obviamente sempre bom ver isso”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

“Acredito mesmo que nosso carro deu um grande salto à frente. Mas, no fim das contas, acima de tudo, ele ficou mais fácil de pilotar e mais previsível. Era exatamente o que eu queria e precisava do carro para dar aquele último passo necessário para disputar as primeiras posições”.

A esperança é que essa ascensão possa continuar mesmo em uma pista mais complexa para o RB22. Em Austin há muitas irregularidades; talvez seja um dos asfalto mais difíceis de toda a temporada, e uma das maiores dificuldades do carro de Milton Keynes sempre foi encontrar o equilíbrio certo nessas condições, embora, na verdade, ele sempre tenha encontrado uma solução.

Muitas vezes os pilotos reclamaram das irregularidades de pista na frenagem, como no Canadá, em Mônaco ou em Baku, mas conseguiram disfarçar os problemas.

O avanço é claro; o desafio agora é mostrar essa consistência também em pistas menos favoráveis: “É muito difícil afirmar isso. E certamente não quero dizer agora que estaremos na briga em Austin. Mas os últimos fins de semana foram realmente muito positivos”.

“Estou levando as coisas uma corrida de cada vez. Quando estivermos em Austin, vamos ver como vai ser lá. Também porque, mais uma vez, é uma pista muito diferente das que enfrentamos recentemente".

"O traçado é incrivelmente irregular. Nossa! Provavelmente, depois deste fim de semana, vou ter que encomendar uma nova coluna vertebral. Mas vou ficar igual ao Robocop! É uma loucura. Vai ser mais um desafio para todos”, concluiu.

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