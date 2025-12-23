F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores
Tetracampeão disse que planejava pagar por tudo, mas outro competidor foi mais rápido
Já é de conhecimento público que os pilotos de Fórmula 1 se reúnem em um jantar antes do GP de Abu Dhabi para celebrar o fim da temporada. Em 2025 não foi diferente.
Neste ano, 17 dos 20 pilotos estavam presentes em uma sala privada em um restaurante japonês em Abu Dhabi - Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Lance Stroll não compareceram.
Mais uma vez a noite foi organizada por Lewis Hamilton que, segundo os próprios pilotos, pediu tudo disponível no cardápio e planejava ele mesmo pagar a conta no fim da noite.
Max Verstappen, por sua vez, contou que os companheiros de pista brincaram que ele deveria se responsabilizar e pagar tudo que eles consumiram durante a noite. No podcast Talking Bull, o tetracampeão contou que não teria problemas em pagar, mas outro piloto tomou a frente.
"Os pilotos estavam brincando: 'esse ano é a vez do Max'. E eu fiquei tipo: 'ok, sem problemas'", começou a história.
"Eu estava sentado no lado oposto à entrada da sala privada. Por grande parte da noite estávamos todos rindo e algumas pessoas começaram a querer ir embora. Foi então que percebi que Pierre [Gasly] já tinha pagado por tudo".
Algo parecido aconteceu em 2024, quando Verstappen também planejava pagar, mas Valtteri Bottas foi mais rápido. Naquela ocasião, o piloto contou que estava bebendo "gin e tônica" enquanto a conta era paga sem que ele percebesse.
O holandês ainda brincou que no próximo ano já começará o jantar deixando todos cientes de que ele pagará a conta no fim da temporada.
"Eu geralmente sou muito generoso com esse tipo de coisa. Eu só ainda não tive a chance de pagar, mas tenho certeza de que haverá outro jantar ano que vem".
Verstappen também contou que não gosta da forma como o pagador era decidido. Os pilotos colocavam seus cartões na mesa e deixavam o destino decidir quem arcaria com todos os custos, no entanto, o piloto acredita que essa era uma forma "ruim" de decidir, já que os novatos não deveriam correr o risco.
"É melhor ter um de nós se comprometendo. É claro que você não deixa um novato pagar, isso é meio óbvio. Eu acho que sempre deveríamos começar com os mais experientes".
F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores
