F1: Verstappen revela reação de Kelly Piquet às corridas extras do holandês

A paixão de Max Verstappen pelo automobilismo vai muito além da Fórmula 1, mas sua decisão de competir em outras categorias também exige uma conciliação com a vida familiar.

O tetracampeão mundial revelou que Kelly Piquet, sua companheira, não se incomoda com os compromissos adicionais nas pistas e destacou a importância do entendimento entre os dois.

Em declarações ao RacingNews365, Verstappen atribuiu parte dessa compreensão à ligação da brasileira com o esporte.

"Acho que ajuda o fato de ela vir de uma família que corre muito. Então, acredito que ela consiga entender muito melhor [do que a maioria das pessoas]", afirmou. Kelly é filha do tricampeão mundial Nelson Piquet e irmã de Nelsinho Piquet.

A rotina do holandês ficará ainda mais intensa com sua participação na etapa final da Endurance Cup do GT World Challenge Europe, em Portimão. Verstappen dividirá um Mercedes-AMG GT3 com Chris Lulham e Ben Barnicoat, aproveitando uma pausa no calendário da F1. Com isso, terá apenas um fim de semana livre durante as últimas 11 etapas da temporada.

"Sinceramente, sempre tento combinar as coisas. Então, mesmo quando vou correr, talvez seja possível aproveitar para passear um pouco com a família, até mesmo durante um fim de semana de corrida", explicou.

Verstappen também ressaltou que o equilíbrio depende de concessões de ambas as partes.

"Estamos tentando ver o que podemos fazer, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que também preciso me sentir bem e ser feliz, certo? Isso vale para os dois lados. Por isso, sempre tentamos encontrar um meio-termo e passar o máximo de tempo possível juntos", declarou.

A participação em provas de GT faz parte de um envolvimento cada vez maior de Verstappen com outras categorias, incluindo a atuação de sua própria estrutura, a Verstappen Racing. Sobre a reação de Kelly a essa dedicação, o piloto foi direto.

"Mas ela não se importa. Acho que ela gosta de corridas, não é algo a que seja contrária, então isso ajuda".

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