F1: Verstappen explica segredo de performances em corridas sob chuva em Interlagos
Interlagos está entre as melhores pistas do tetracampeão – especialmente quando começa a chover
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen revelou o que lhe dá tanta habilidade nas corridas quando chove em Interlagos, após mais uma performance de destaque no GP de São Paulo de Fórmula 1.
Entre as pistas que fazem parte do calendário desde o início de sua carreira, Verstappen tem sua maior taxa de pódios em Interlagos – e em Austin –, com oito resultados entre os três primeiros em 11 corridas.
Três dessas conquistas foram marcadas por excelentes performances em pista molhada no Autódromo José Carlos Pace.
Em 2016, ainda com 18 anos e em sua segunda temporada, Verstappen encontrou uma maneira de ultrapassar a Ferrari de Kimi Raikkonen logo no S do Senna, quando a bandeira verde foi finalmente acionada após sete voltas atrás do safety car. Ele então realizou uma manobra espetacular pela parte de fora contra o futuro campeão Nico Rosberg na Curva do Sol.
A manobra memorável de Max Verstappen sobre Nico Rosberg
Foto: Adam Pretty / Getty Images
Em 2024, largando da 15ª posição, o piloto da Red Bull ganhou quatro posições na primeira volta, abriu caminho pelo pelotão e conquistou a vitória com facilidade, 19 segundos à frente de Esteban Ocon.
Por fim, no último fim de semana, Verstappen se viu na última fila do grid, na 21ª posição, mas lutou para subir até o sétimo lugar em apenas cinco voltas. Ele acabou terminando em segundo, 15 segundos atrás do vencedor da corrida, Lando Norris – e, na verdade, acredita que poderia ter se saído ainda melhor.
“Depois das voltas de aquecimento, me senti bastante confiante”, explicou o tetracampeão mundial. “Saí para a pista e pensei: ‘Ah, pouca aderência’. Mas então, com alguns carros ao meu redor, percebi: ‘Não, acho que, na verdade, temos bastante aderência’".
“Em duas voltas, eu já estava voando entre os carros, em quase todas as curvas. Acho que tínhamos muito mais aderência do que a maioria no meio do pelotão. Não sei em que volta entrei no top 10, mas tudo aconteceu muito rápido".
“Eu sabia que o equilíbrio estava lá, e isso também ficou evidente nas primeiras voltas. Infelizmente, ele desapareceu completamente depois do primeiro stint, mas, felizmente, pelo menos nesse primeiro o carro estava funcionando, e isso me permitiu chegar a essa posição".
“Precisamos entender por que ou o que deu errado com o carro assim que mudamos para os pneus slick, porque mesmo quando voltei para os pneus intermediários no final, o carro estava completamente diferente do que no meu primeiro stint, o que mostra que há algo errado".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Assim, quando questionado sobre como consegue encontrar oportunidades em relação aos outros pilotos em uma pista molhada, Verstappen destaca que o circuito de Interlagos facilita isso, com suas mudanças de elevação e várias linhas de corrida viáveis – o que é verdade em condições de pista seca, mas se intensifica com a chuva.
“Me senti confortável com o carro, confiante, apenas tentando encontrar aderência em diferentes pontos”, explicou. “Então, quando o carro está à minha frente, tento ultrapassá-lo".
“Essa pista, é claro, também permite que você faça linhas diferentes, o que acho ótimo porque realmente ajuda na corrida. É uma boa pista tanto no seco quanto no molhado, e isso realmente cria mais oportunidades de ultrapassagem".
“Você precisa se sentir bem no carro. Precisa se sentir confortável para poder arriscar um pouco mais, e isso tem funcionado muito bem para mim aqui".
Verstappen largou da 15ª posição ou mais atrás nas últimas três edições da etapa brasileira. Embora isso tenha resultado em impressionantes 23 ultrapassagens a caminho de três pódios, incluindo a vitória em 2024, o holandês gostaria de ter uma corrida mais tranquila em 2027.
“Talvez no ano que vem eu adorasse largar um pouco mais à frente, em vez de largar do fundo do grid ou do pit lane, mas vamos descobrir no ano que vem”, disse Verstappen, que agora conquistou o segundo lugar no campeonato de pilotos de 2026.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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