F1: Verstappen revela 'trunfo' de desenvolvimento da Red Bull para 2027
Holandês vive boa fase na temporada de 2026, mas com improbabilidade de título, tetracampeão e equipe já estão pensando no ano que vem
Com duas vitórias nos últimos três GPs e uma desvantagem de apenas 0,196s em Baku, Max Verstappen e a Red Bull estão de volta ao pelotão da frente na Fórmula 1. Inegavelmente, a recuperação chegou tarde demais para desempenhar um papel significativo na disputa pelo título, mas o holandês agora tem em vista um top 3 no campeonato de pilotos e já pensa em 2027.
Verstappen está apenas oito pontos atrás de Lewis Hamilton após o fim de semana em Singapura, enquanto Russell está só 17 pontos à frente. Ou seja, terminar como vice-campeão é uma perspectiva realista, ainda que o holandês não 'supervalorize' a posição por si só, mesmo sendo resultado de uma significativa evolução da Red Bull: "No fim das contas você não está vencendo, não está se tornando campeão mundial, e isso é a única coisa que importa para mim", falou à mídia holandesa.
Ainda assim, a recuperação da Red Bull traz confiança para 2027. "O mais importante é olhar para onde estávamos no início da temporada e onde estamos agora", falou Verstappen, referindo-se ao fato de que o time brigava com a Haas e com a Alpine na China e no Japão.
"[Devemos olhar] todas as atualizações que foram introduzidas no carro desde então, e também para os problemas que tínhamos com certas partes do nosso carro, pois conseguimos resolver tudo isso. É muito importante pensando no próximo ano. Quando você vê que algumas equipes ainda têm dúvidas sobre certos aspectos de suas novas atualizações e tudo está funcionando para nós, é realmente positivo", continuou.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Questionado pelo Motorsport.com se a direção de desenvolvimento já está 100% clara e se isso lhe dá confiança, ele respondeu: "Você nunca sabe completamente. É sempre muito difícil dizer isso com coisas que você está desenvolvendo agora e que nunca existiram de fato, apenas nos desenhos. Mas tudo que introduzimos no carro este ano funcionou. Isso é muito bom e espero que possamos usar no próximo ano".
O holandês também mencionou outro fator, mais 'oculto', que poderia ajudar a Red Bull à medida que 2027 avançar. "Teremos um novo túnel de vento à nossa disposição. Isso é uma questão à parte, mas naturalmente esperamos que ele funcione corretamente e também nos ajude", revelou.
O túnel de vento que a Red Bull usa atualmente é o mais antigo do grid da F1. Durante seu período como chefe de equipe, Christian Horner o descreveu repetidamente como “uma relíquia da Guerra Fria” e disse que trabalhar com a instalação de 70 anos era como olhar para “dois relógios diferentes”, destacando como a correlação entre o túnel de vento e o desempenho na pista havia falhado mais de uma vez.
O fato de a correlação ter se mostrado precisa em 2026, portanto, não é algo a ser dado como certo, embora Verstappen tenha acrescentado que o novo regulamento e as dimensões dos carros também possam estar ajudando.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
“Os problemas anteriores também podem ter sido parcialmente causados pela largura e pelo comprimento do carro [e pelo que é possível reproduzir no modelo]. Claro, agora temos carros diferentes, mas o mais importante é que poderemos utilizar o novo túnel de vento no próximo ano", falou.
Verstappen explicou que o novo túnel de vento ainda não pode ser usado para o desenvolvimento inicial do RB23 – o processo de desenvolvimento já está em andamento – mas pode ser usado para o desenvolvimento adicional do carro ao longo de 2027. Isso será crucial, pois o segundo ano sob este regulamento também deve apresentar uma intensa batalha de desenvolvimento.
O diretor técnico Pierre Waché disse anteriormente ao Motorsport.com que o túnel de vento deve estar operacional no início de 2027, possivelmente em fevereiro, como a Red Bull indicou em Singapura. No entanto, o momento exato durante o primeiro trimestre de 2027 ainda dependerá de fatores como calibração, garantindo que a Red Bull possa ter total confiança em sua nova instalação.
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