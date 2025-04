Max Verstappen foi sexto colocado no GP do Bahrein de Fórmula 1 após corrida que, segundo ele mesmo, poderia ter sido pior. Após algumas reclamações sobre o carro durante a prova, o holandês fez comentários sobre o desempenho deste domingo.

"O ritmo estava muito ruim, mas eu também não esperava a corrida que tive, porque basicamente tudo que podia dar errado, deu. Isso acabou piorando ainda mais as coisas. Mas, no fim das contas, a posição em que terminei foi o máximo que poderíamos alcançar."

Ele ainda falou, de forma detalhada, sobre os problemas do RB21: "Os freios estavam um pouco melhores hoje porque pudemos trocar o material, mas o problema não é só a sensação com os freios — que ainda não está onde eu gostaria —, mas também os pneus estão superaquecendo. Então, quando freio, não tenho controle, é muito fácil travar as rodas dianteiras ou traseiras ao mesmo tempo."

"Nosso equilíbrio está desconectado, e além disso estamos piores na gestão dos pneus. Não estamos fazendo as coisas certas. Reviramos o carro de ponta cabeça e não há nada que possamos corrigir", finalizou Verstappen.

PIASTRI DOMINA, RUSSELL SEGURA NORRIS e MAX É SÓ 6º, com BORTOLETO 19º | Felipe Motta comenta o GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!