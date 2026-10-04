F1: Verstappen diz que "não quer ver" Rossi quando correrem juntos na GT3

O tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen já projeta o duelo de peso que fará com Valentino Rossi na GT World Challenge Europe Cup, pela categoria GT3, de 16 a 18 de outubro. Para ele, a prioridade é evitar uma disputa na pista com a lenda da MotoGP e evitar que eles se encontrem em pista.

Às vesperas da etapa do Bahrein na Malásia, o holandês confirmou que estará na prova sobre quatro rodas e se prepara para uma verdadeira 'maratona'. A rodada em Portugal ocorrerá no intervalo entre duas sequências de três corridas consecutivas da F1, assim, ele competirá por sete fins de semana seguidos.

Adversário de Verstappen na GT3, Rossi foi para os carros após se aposentar das motos no final de 2021 e tem competido na GT World Challenge Europe Cup, na 24h GT Series e no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Ao falar com a imprensa após conquistar a pole position em Sepang, o piloto da Red Bull foi questionado se a perspectiva de correr contra o 'Doutor' tornaria o fim de semana da prova ainda mais interessante, e a resposta foi o esperado. "Sim, quero encontrá-lo", disse.

'Doutor' se aventura nas quatro rodas desde que se aposentou da MotoGP em 2021. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ele é um cara muito legal e espero colocar o papo em dia. Quer dizer, é algo bacana, mas não espero vê-lo durante a corrida — o que, normalmente, é um bom sinal", continuou, mostrando que quer evitar o conflito com o agora experiente nas quatro rodas, por um motivo óbvio.

"Na verdade, espero não ver ninguém à minha frente, apenas liderar e fazer um bom trabalho", projetou Verstappen, que confirma que vai brigar pela vitória. "Nunca se sabe, contudo. O grid é extremamente competitivo, e estou ansioso pelo desafio".

A experiência de tetracampeão dos monopostos não deve fazer muita diferença, segundo ele. Na verdade, deve ser menos relevante do que o pouco tempo que correu em um GT. "É muito diferente da F1, mas eu adoro. Já tive uma primeira experiência este ano em Nordschleife, e Portimão é uma pista muito legal de pilotar. Vou aproveitar ao máximo e, claro, fazer o melhor para conquistar um bom resultado", concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!